Estados Unidos e Israel han lanzado una guerra que los estados del Golfo invirtieron fuertemente en diplomacia para prevenir. Ahora ven cómo su infraestructura civil es objeto de ataques diarios.

Si hay un aspecto positivo en la guerra, es que, al tomar represalias de manera tan amplia, Irán ha disipado las preocupaciones de que estuviera fomentando las divisiones existentes entre los estados del Golfo. En los últimos meses, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se habían situado en bandos opuestos de los conflictos armados en Sudán y el sur de Yemen. Pero ahora el Golfo está unido en su ira contra Irán por su agresión, en su frustración con EE. UU. por ignorar sus advertencias y en su confusión sobre lo que vendrá después.

El ataque de Irán contra infraestructuras y bases estadounidenses en todo el Golfo responde a una estrategia deliberada. Comentaristas de la televisión estatal iraní han señalado que Kuwait era un centro global floreciente antes de 1991, pero nunca recuperó plenamente ese estatus tras la Guerra del Golfo. Así, la República Islámica parece reconocer que obligar a EE. UU. a volver a la mesa de negociaciones requiere no solo perturbar los mercados energéticos mundiales, sino también aprovechar el daño que está causando a la reputación de seguridad y estabilidad del Golfo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los seis estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no tienen opciones buenas. Perseguir la diplomacia con demasiado afán podría enfurecer a un presidente estadounidense decidido a la victoria absoluta. También correría el riesgo de legitimar a un régimen que ha atacado descaradamente al CCG a una escala sin precedentes. Cada vez más, los países del CCG se sienten frustrados por haber perdido su capacidad de influir en los resultados clave de su propia vecindad.

Esta frustración ha alimentado las especulaciones de que los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o incluso Qatar podrían actuar ofensivamente contra Irán, uniéndose esencialmente a la guerra. Informes casi diarios —a menudo de origen israelí y siempre desmentidos rápidamente— han alegado que tales operaciones ya están en marcha.

Los EAU son el centro de tales especulaciones. Tras haber montado una operación defensiva estelar contra un volumen extraordinario de ataques iraníes, existe un argumento para que los EAU reafirmen la disuasión golpeando objetivos iraníes. Pero los líderes emiratíes se han mostrado cautelosos a la hora de asumir un papel beligerante, dado lo que está en juego.

Arabia Saudita ha absorbido menos ataques y ha mantenido un control más estricto de la información. Pero los saudíes se han visto históricamente a sí mismos como líderes dentro del CCG y pueden buscar oportunidades para afirmar ese papel. Idealmente, cualquier esfuerzo que emprendan abriría el camino a una resolución diplomática, pero dada la magnitud de las capacidades militares del Reino, es fácil ver por qué los israelíes parecen querer involucrarlos.

También vale la pena considerar si las dinámicas competitivas entre el CCG podrían resurgir a medida que la guerra continúe. Los EAU y Arabia Saudita compiten por posicionarse como el socio indispensable del presidente estadounidense Donald Trump en el Golfo. Si Trump señala un fuerte interés en la participación del Golfo en el ataque a Irán, uno o más líderes del Golfo podrían ver una oportunidad para ganar terreno frente al otro. Una vez que un estado del Golfo ataque a Irán, podría generar presión sobre los demás para que lo sigan.

Por ahora, la prioridad absoluta en todo el Golfo es detener los ataques iraníes, reabrir las rutas de tránsito y restaurar la producción de energía. Pero estos estados también son muy conscientes de que si la República Islámica emerge de este conflicto intacta y sin moderarse, se sentirávalentonada y será más probable que busque un arma nuclear.

Dada la gravedad de la agresión de Irán, los EAU y Arabia Saudita en particular solo apoyarán una resolución que mitigue significativamente la amenaza de nuevos ataques iraníes. Si la diplomacia no puede ofrecer ese resultado, los EAU, Arabia Saudita y otros estados del Golfo pueden, individual o colectivamente, considerar otras opciones.

La postura más probable a corto plazo para los estados del Golfo es la paciencia estratégica; irónicamente, un enfoque que el propio Irán ha favorecido durante mucho tiempo. Los EAU y Arabia Saudita, especialmente, seguirán de cerca la trayectoria de la guerra, buscando, tal vez en vano, señales de que EE. UU. e Israel tienen una estrategia coherente con objetivos alcanzables.

Si un resultado decisivo parece estar al alcance, los EAU y posiblemente el Reino podrían optar por unirse al esfuerzo, aportando potencia aérea u otros recursos en un momento de riesgo relativamente bajo, cuando la coalición estadounidense-israelí ya parezca estar preparada para ganar. Si, por el contrario, el conflicto empieza a parecerse más a un atolladero prolongado, el Golfo se moverá hacia la facilitación diplomática, trabajando para generar salidas que EE. UU. pueda aceptar sin parecer que cede.

La paciencia estratégica puede ser el enfoque más sabio por ahora, pero cuanto más dure la guerra, más se erosionará la credibilidad del Golfo como centro global estable. Y, sin embargo, si se percibe que los países del CCG empujan a EE. UU. hacia la diplomacia —en consonancia con la propia estrategia de Irán de coaccionar al Golfo para que presione a EE. UU.—, se establece un precedente peligroso. La próxima vez que Irán quiera algo de EE. UU., lo único que tendría que hacer es atacar al CCG para conseguirlo.

Por supuesto, los países del CCG podrían considerar un desacoplamiento parcial de EE. UU. para quitarse los blancos de la espalda. En el pasado, han coqueteado con la idea de cubrir sus vínculos con EE. UU. buscando asociaciones con China, que tiene intereses vitales en Oriente Próximo y está insinuando su disposición a ayudar a resolver el conflicto actual. Pero la preocupación principal de China —mantener su flujo de importaciones de energía— puede abordarse sin grandes inversiones en seguridad ni confrontación geopolítica con EE. UU. Su estrategia actual está funcionando y es poco probable que cambie a menos que el orden regional colapse por completo.

Ni una ofensiva de los estados del Golfo ni un acuerdo que ponga fin a la guerra son probables a corto plazo. Pero ante la ausencia de una estrategia clara de EE. UU. para la región, el Golfo buscará dar forma a los acontecimientos de manera más activa. Uno o más de estos estados, ya sea en concierto o de forma independiente, comenzarán finalmente a afirmar su propia visión de cómo debería terminar la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.

(*) Don Aviv es director ejecutivo de Interfor International. Sam Worby es asesor principal de Interfor International y consultor de riesgos geopolíticos especializado en Irán y los estados del Golfo.