A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 16 de marzo

A cuánto cotriza el dólar Blue hoy, lunes 16 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 16 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 16 de marzo el dólar blue cotiza a $1.370 para la compra y $1.420,00 para la venta

Plomeros: advierten que casi no hay jóvenes en el oficio y el déficit ya impacta en la construcción

A cuánto cotiza los dólares financieros hoy, lunes 16 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 16 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.416,40 para la compra y $1.427,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 16 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 16 de marzo a $1.471,20 para la compra y $1.472,60 para la venta

A cuánto cotiza el dólar blue hoy,lunes 16 de marzo

Calendario ANSES: cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo ajuste por IPC en abril

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 16 de marzo en $1.471,20 para la compra y $1.471,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 16 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta.

Sandra Pettovello cruzó a Maximiliano Ferraro y negó una reunión con Novelli en el caso $LIBRA

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 584 puntos básicos este lunes 16 de marzo.