A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 16 de marzo

A cuánto cotriza el dólar Blue hoy, lunes 16 de marzo
El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta
A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 16 de marzo
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 16 de marzo el dólar blue cotiza a $1.370 para la compra y $1.420,00 para la venta
Plomeros: advierten que casi no hay jóvenes en el oficio y el déficit ya impacta en la construcción
A cuánto cotiza los dólares financieros hoy, lunes 16 de marzo
A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 16 de marzo
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.416,40 para la compra y $1.427,20 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 16 de marzo
El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 16 de marzo a $1.471,20 para la compra y $1.472,60 para la venta
Calendario ANSES: cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo ajuste por IPC en abril
A cuánto cotiza el dólar cripto
A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 16 de marzo en $1.471,20 para la compra y $1.471,30 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar tarjeta
El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 16 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta.
Sandra Pettovello cruzó a Maximiliano Ferraro y negó una reunión con Novelli en el caso $LIBRA
Riesgo País
El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 584 puntos básicos este lunes 16 de marzo.