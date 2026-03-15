Patricia Bullrich se mostró en calle Corrientes junto al gendarme Nahuel Gallo

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich pasó una intensa jornada de sábado que comenzó con el reconocido festival de música Lollapalooza 2026 y culminó en la reconocida calle Corrientes en una función teatral que compartió con el gendarme Nahuel Gallo.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, la exministra de Seguridad pasó su noche de sábado en el centro porteño, donde fue a presenciar la obra que protagoniza su marido, Guillermo Yanco, y se mostró acompañada de un pequeño grupo en el que se encontraba el gendarme argentino que regresó al país tras permanecer 448 días peso en Venezuela.

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"Derechito a ver a mi actor preferido de la calle Corrientes (sí, Guille) con Nahuel, Elisa y buena compañía", expresó la referente libertaria a través de su cuenta oficial de X, al mismo tiempo que compartió una foto donde se la ve junto al efectivo que cobró relevancia internacional por su detención.

La figura del uniformado cuenta con un fuerte impacto simbólico, ya que su caso movilizó a la diplomacia, particularmente al área de Seguridad, dadas las denuncias por maltratos y condiciones estrictas sufridas durante su arresto en Venezuela.

Es válido mencionar que Bullrich siguió de cerca el caso de Gallo hasta su liberación y posterior regresó al país el pasado 2 de marzo, donde lo esperó junto a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y otros funcionarios del gobierno libertario.

Horas antes de llegar a calle Corrientes, la legisladora también pasó por la segunda jornada del reconocido festival de Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro, donde se mostró disfrutando del evento y saludando al público en uno de los espectáculos más convocantes de la música.

AS.