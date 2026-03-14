Lollapalooza Argentina 2026: de Katseye a la crudeza de Lorde, al aire fresco de Danny Ocean y la alegría de Turf

Caía la mitad de la tarde en el Hipódromo de San Isidro, el sol bajaba lentamente y comenzó a asomarse una maratón de mujeres, adolescente y niñas principalmente que corrían desde una punta del predio del Lollapalooza a la otra. Iban a ver a Katseye, la girlband que visitaba por primera vez un país latinoamericano. Con su trayectoria corta, pero muy consumida a través de redes, las cinco integrantes (eran seis, pero una se retiró por un tiempo) pusieron en práctica sus coreografías tan virales en TikTok.

Así se sellaba la segunda mitad del día en uno de los festivales de música más importantes de argentina. Como es costumbre, la tarde marcaba el inicio del desfile de músicos más esperados. Los headliners se presentan en el main stage, Flow: DJO, Turnstile, Tyler The Creator, pero los espacios “secundarios” siempre presentan propuestas interesantes y de ellas se trata este repaso que incluye a Katseye, Lorde, Danny Ocean y Turf.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Todo lo que necesitás saber sobre el Lollapalooza Argentina 2026: transporte, servicios, gastronomía y novedades



En esta 11ª edición hubo novedades, la distancia entre escenarios fue más grande, lo que facilitó la circulación y evitó que se cruzaran los sonidos como había pasado anteriormente en algunos casos. Hubo que caminar más, eso sí.

Este primer día coronó para muchas chicas y chicos el sueño de conocer a las Katseye, una banda nacida del reality Dream Academy. Poco tiempo atrás una de las chicas, Manon Bannerman, se alejó por un tiempo por temas de salud mental, por lo que sus fans se perdieron la posibilidad de ver el grupo original completo.

Sophia, Daniela, Lara, Yoonchae y Megan aparecieron vestidas de rojo y el gritito agudo invadió el lugar. Comenzaron con “Debut” y luego sonaron “Gameboy”, Mean Girls”, pero el momento más esperado fue cuando sonó “Gabriela”. "Nos enteramos que aquí hay un nombre especial para las Gabrielas, ¿no? Vamos a cantarlo para las Tatianas y para las Gabrielas", dijo Daniela en un gran guiño al término popularizado por Martin Cirio. El final, como no podía ser de otra manera, fue con “Gnarly”.

Danny Ocean, Lorde y Turf

Después del super pop teenager, fue el turno de Danny Ocean y sus vibes oceánicas cálidas. El músico venezolano, que desde hace nueve años construye un vínculo sólido con Argentina, en esta oportunidad, desplegó su repertorio de latino —reggaeton, beats caribeños, dancehall—.

Cantó “imaginate”, “Volare”, “Amor” y obviamente cerró con una de sus canciones más virales, “Me Rehúso”.

A las 21, con la noche ya instalada, comenzó el show de Lorde. Le sentaba bien la oscuridad, porque aunque sus canciones tienen ritmo, su actitud cruda, acompañada por su vestuario (remera rasgada y jeans), maridaban mejor con ese horario.



La neozelandesa regresó cuatro años después al festival y puso en primer plano el universo de su último álbum, Virgin (2025). Entre los temas más celebrados del último álbum estuvieron “Current Affairs”, “If She Could See Me Now” y “Clearblue”, aunque también volvió sobre sus primeros años con himnos como “Royals” y “Buzzcut Season”.

Para cambiar el canal y volver a la festividad, Joaquín Levinton aparecía en el Alternative Stage montado a un caballo de ficción. Así empezaba Turf que repasó todos sus clásicos.

Electrónica under

En su 11° aniversario el festival volvió a apostar por El Túnel, un espacio inmersivo dedicado a la música electrónica estrenado en 2025 y renovado para esta edición. Con su diseño industrial y ambiente recluido, El Túnel propuso un espacio para bailar durante toda la jornada.

Por otro lado, las casitas, un clásico infaltable en el predio, intervenidas este año por Ainelén Bertotti Burket, Damián Linossi y Bruno Rodríguez Maraude se convirtieron en las pistas íntimas a cargo de los DJs locales.

Este fue solo el día 1, este sábado 14 y domingo 15 estarán en escena Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Skrillex, Deftones, Doechii, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, Ben Böhmer y Bunt. Pero eso no es todo: Lollapalooza también son los sideshows —recitales en formato íntimo en venues emblemáticos de la ciudad—, y después de la acción del fin de semana quedarán los de Ruel y Men I Trust, el lunes 16 en Vorterix y Niceto Club respectivamente.

