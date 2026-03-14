DJO encendió el inicio de Lollapalooza con psicodelia, hits virales y una conexión total con el público

La edición 2026 de Lollapalooza Argentina comenzó el viernes 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro con miles de asistentes y una grilla marcada por artistas internacionales. Uno de los momentos más comentados de la jornada fue el show de DJO, el proyecto musical del actor y músico estadounidense Joe Keery, quien se presentó en el Flow Stage con un set de synth-pop psicodélico que consolidó su identidad artística más allá de su fama en la serie Stranger Things.

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El primer día del festival volvió a confirmar el peso que tiene Lollapalooza dentro del circuito musical latinoamericano. Con múltiples escenarios distribuidos en el predio del Hipódromo de San Isidro, la jornada reunió a miles de espectadores que recorrieron el festival entre conciertos, experiencias gastronómicas y activaciones culturales.

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Joe Keery se presentó como DJO en el Flow Stage del Lollapalooza Argentina y ofreció uno de los shows más comentados de la jornada inaugural

Entre los shows que concentraron mayor expectativa estuvo el de DJO, alias musical de Joe Keery, quien apareció en escena acompañado por su banda y una puesta dominada por sintetizadores, guitarras y bases electrónicas que remiten al indie y al pop psicodélico.

Su presentación en el Flow Stage incluyó canciones como “Basic Being Basic”, “Flash Mountain”, “Egg”, “Delete Ya” y “End of Beginning”, uno de los temas que lo convirtió en fenómeno global luego de viralizarse en redes sociales y plataformas como TikTok.

Cuando sonaron los primeros acordes de ese hit, el público respondió con entusiasmo y el clima del festival se transformó en un coro colectivo. El momento se completó con el clásico canto de “olé, olé”, al que Keery se sumó desde el escenario con una sonrisa que reflejaba la conexión con la audiencia argentina.

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A lo largo del concierto, el músico agradeció la recepción del público local y destacó el cariño que recibió durante su paso por la ciudad. Esa cercanía se había visto también en los días previos al festival, cuando el artista fue reconocido por fans en distintos puntos de Buenos Aires.

El público acompañó el show de DJO en el Hipódromo de San Isidro, donde el músico interpretó su hit viral “End of Beginning”

Joe Keery llegó a la música mucho antes de convertirse en una figura global de la televisión. Formó parte de la banda Post Animal, vinculada a la escena psicodélica de Chicago, antes de iniciar su camino solista bajo el nombre DJO, con el que empezó a construir una identidad sonora propia.

Su primer álbum, “Twenty Twenty”, marcó el inicio de ese proyecto musical, que luego continuó con “DECIDE” y “The Crux”, discos donde profundizó un sonido que mezcla synth-pop, indie rock y psicodelia contemporánea.

En ese recorrido, canciones como “End of Beginning” ampliaron su alcance internacional y lo posicionaron dentro de una generación de artistas que se mueve con naturalidad entre la música alternativa y la cultura digital.

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La visita de Keery a Buenos Aires también incluyó momentos que rápidamente se volvieron virales. En la previa del festival, el músico asistió a un partido en La Bombonera durante el encuentro entre Boca Juniors y San Lorenzo, donde fue recibido con entusiasmo por los hinchas y protagonizó una escena que circuló ampliamente en redes sociales.

Más allá de ese recorrido por la ciudad, el foco de su visita fue su participación en Lollapalooza Argentina, donde presentó una propuesta musical que busca consolidarlo definitivamente como artista dentro del circuito internacional.

Con una propuesta que mezcla synth-pop, indie y psicodelia, DJO conectó rápidamente con la audiencia del festival.

El festival, sin embargo, recién comienza. Tras la jornada inaugural del viernes, el evento continuará el sábado 14 y domingo 15 de marzo con una programación que reúne a algunas de las figuras más relevantes del pop, el rock y la electrónica contemporánea.

Entre los nombres más destacados de los próximos días aparecen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Skrillex, Deftones, Doechii, Lewis Capaldi y Paulo Londra, además de artistas como Addison Rae, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, Ben Böhmer y Bunt.

A esa agenda se suman también los tradicionales sideshows, recitales en formato íntimo que forman parte del circuito paralelo del festival. Para esta edición están previstos los shows de Ruel y Men I Trust, que se presentarán el lunes 16 de marzo en Vorterix y Niceto Club, respectivamente.