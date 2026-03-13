El arte visual en el Lollapalooza: los colores de Marta Minujín, un moño gigante y una estructura transparente

Este viernes 13 de marzo comienza una nueva década de Lollapalooza Argentina en el Hipódromo de San Isidro con una grilla encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Paulo Londra, Turnstile y Lewis Capaldi y muchos más. Paralelamente el festival apuesta a una estética y presencia de artistas de otras disciplinas.

Este 2026 se podrán ver obras gigantes de Marta Minujin, se trata de “Golosina emocional”, dos esculturas inflables de varios metros de alto en su tercera participación del Lollapalooza.

También se podrá ver el “Lazo magnético” creado por Daniel Basso, y “Woo Pavilion”, una estructura transparente creada por los arquitectos Sebastián Adamo y Marcelo Faiden cuyo interior irá cambiando de color.

Lollapalooza en alianza con Arteba

Por segundo año consecutivo, la alianza entre Arteba y Lollapalooza Argentina desembarca en el Hipódromo de San Isidro para fusionar música y arte contemporáneo.Esta iniciativa busca expandir el universo visual de artistas emergentes y galerías jóvenes transformando las cabinas de DJ —conocidas como Las Casitas— en instalaciones inmersivas que dialogan directamente con el público del festival.

Durante los días 13, 14 y 15 de marzo, los asistentes podrán recorrer y vivir las propuestas de los tres artistas seleccionados a través de las convocatorias dirigidas a las galerías que formaron parte de las secciones Stage y Utopia en las dos últimas ediciones de la feria.

Los artistas son: Ainelén Bertotti Burket (Galería Subsuelo — Rosario, Santa Fe), seleccionada en la primera convocatoria de 2025, cuya propuesta ya estuvo presente en el espacio exterior de la feria Arteba en agosto pasado. Nació en Venado Tuerto, en 1994. Es carpintera y artista visual. Reside y trabaja en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. En 2013 comenzó a estudiar Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario. Fue seleccionada por la UNIBO, para realizar un intercambio en el transcurso del año 2020 en la Universidad de Bologna, Italia. En el año 2017, fue nombrada Artista Distinguida de la Ciudad de Rosario por el Honorable Concejo Deliberante de Rosario. Participó de muestras individuales y colectivas, así como en clínicas de obra y residencias de producción para artistas. Fue distinguida con el Premio Artes Performáticas Amigos del Bellas Artes + ArtHouse (2022), Premio Bienal Arte Joven (2022) y 4° Premio en la Bienal de Florencia (2017).

Damián Linossi (Galería Intemperie — Buenos Aires) Nació en Córdoba, en 1985. Es artista visual. Reside y trabaja entre Rosario y Londres, UK. Obtuvo su MFA en el Goldsmiths College, en la Universidad de Londres. Participó en becas de estudio y residencias internacionales en Nueva Delhi, Valencia y Buenos Aires. Participó de distintas exhibiciones como Bienal Sur, Buenos Aires (2021); Exposures, Argentine Ambassador’s Official Residence, London, UK.(2019); Aparte de Todo, EAC Uruguay (2017); BlackOut Basel, Basilea (2015); Bienal de Imagen en Movimiento, Buenos Aires (2014); y III Premio ITAÚ Cultural a las Artes Visuales, Buenos Aires (2011).

Bruno Rodriguez Maraude (Galería Imaginario — Buenos Aires), seleccionados por la convocatoria abierta en enero de este año. Nació en Buenos Aires, en 1974. Es arquitecto y socio del Estudio Maraude Arquitectos. Se formó en talleres de escultura junto a Leo Vinci (2012) y Bendita Luz (2018), y en talleres de arte de MALBA y MACBA. Desde 2023, participa con sus obras en ferias internacionales de Argentina, Chile y Perú. A lo largo de su carrera, participó en diversas exposiciones individuales y colectivas como Ex.trucado (2023), Samotracia y Cratos (2025) y Voces Visuales (2025), entre otras.

