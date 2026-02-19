Horarios Lollapalooza Argentina 2026: quién toca el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro

A menos de un mes para que el Hipódromo de San Isidro vuelva a convertirse en el epicentro musical del país, Lollapalooza Argentina dio a conocer los horarios oficiales de su edición 2026. Con más de 100 artistas distribuidos en tres jornadas —13, 14 y 15 de marzo—, la publicación de la grilla marca el inicio de una etapa clave: planificar recorridos, anticipar cruces inevitables y diseñar, escenario por escenario, una experiencia a medida.

ULTRA Buenos Aires transformó dos noches en un manifiesto electrónico y anunció su edición 2027

La edición número once no sólo inaugura la segunda década del festival en el país, sino que reafirma su identidad híbrida: rock, pop, electrónica, hip hop, indie y folklore conviven en un predio que, durante tres días, funciona como una ciudad paralela con múltiples relatos sonoros en simultáneo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Viernes 13: del indie al pop global, con electrónica hasta la madrugada

El viernes abrirá sus puertas a las 12:30. Desde las 13:45 comenzará la música en los distintos escenarios, con una primera franja dedicada a talentos emergentes locales e internacionales. A medida que avance la tarde, el predio irá ganando densidad artística y público.

De la promesa under a fenómeno global: Bad Bunny convirtió River en un hito latino

La noche del viernes concentrará algunos de los nombres más convocantes del fin de semana. El Escenario FLOW tendrá uno de sus puntos altos con el show de Tyler, The Creator (22:15), mientras que el Escenario SAMSUNG recibirá el regreso de Lorde (21:00), en uno de los retornos más esperados por el público argentino.

En paralelo, el escenario Alternative combinará el pop latino de Danny Ocean con el rock local de TURF, mientras que Perry’s, histórico templo electrónico del festival, desplegará una noche intensa que tendrá como figura central a Peggy Gou, encargada de convertir el cierre en una pista multitudinaria.

Sábado 14: cruces inevitables y estrellas del pop mundial

Con apertura a las 11:30, el sábado propondrá desde temprano una grilla diversa. La franja de la tarde pondrá a prueba la capacidad de elección del público: a las 18:00, por ejemplo, coincidirán Soledad en el Alternative y Marina en el FLOW, un cruce que sintetiza el espíritu ecléctico del festival.

Yandel desafió los límites del reggaetón y convirtió el Movistar Arena en una fiesta sinfónica

La escena urbana tendrá protagonismo con Paulo Londra, mientras que el indie internacional sumará el esperado show de TV Girl. En el terreno del pop global, el sábado concentrará dos de los nombres más resonantes del momento: Addison Rae y Chappell Roan, ambas en el escenario principal.

La jornada tendrá un tramo especialmente emotivo con Lewis Capaldi, antes de que la electrónica asuma el control total del cierre con un set de Skrillex desde las 23:45, consolidando a Lollapalooza como una de las plazas más fuertes para el género en la región.

Domingo 15: rock alternativo, pop masivo y un final a pura euforia

La última jornada, también con apertura a las 11:30, buscará cerrar con una síntesis de estilos. El arranque combinará propuestas locales y nuevos nombres, mientras que la tarde sumará peso internacional.

Uno de los momentos más esperados llegará con Interpol (18:45), que aportará su impronta oscura al escenario Alternative. Más tarde, el FLOW vibrará con la intensidad de Deftones (20:45) y alcanzará uno de los picos de convocatoria con Sabrina Carpenter (22:00).

Un show de Sting le cambió la vida y hoy se codea con Manu Chao y Cattáneo: quién es Mariano Mellino

En simultáneo, el rock argentino tendrá su espacio con Ratones Paranoicos, mientras que la electrónica seguirá expandiendo su territorio con el set de Ben Böhmer en Perry’s.

El cierre definitivo quedará en manos de Kygo (23:20), encargado de encender el último estallido colectivo y despedir una edición que, por diversidad y magnitud, se perfila como una de las más potentes en la historia local del festival.

Cómo organizar el recorrido: entre la estrategia y el azar

Con los horarios confirmados, el festival deja de ser una lista de nombres y se convierte en un mapa concreto. La planificación incluye variables logísticas —traslados entre escenarios, puntos de encuentro, descansos— y decisiones artísticas que implican renuncias: ver un show completo o dividirse en mitades, apostar a un artista consagrado o descubrir una propuesta emergente.

Las entradas continúan a la venta exclusivamente a través del sistema oficial. En los próximos días, el festival publicará mapas actualizados, accesos y recomendaciones para facilitar la llegada y circulación en el predio.

En definitiva, la grilla no impone un único recorrido: habilita múltiples narrativas posibles. Porque en Lollapalooza no hay una sola experiencia válida. Hay tantas versiones del festival como combinaciones de horarios. Y ese armado personal —cruces incluidos— es, también, parte del espectáculo.

LV / EM