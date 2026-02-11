Mariano Mellino es oriundo de La Matanza y comenzó su carrera en la música electrónica a los 19 años, inspirado por referentes como Hernán Cattáneo, Nick Warren, John Digweed, Sasha y Danny Howells, entre otros exponentes del house y sus derivados y el próximo fin de semana se presentará en Cosquín Rock. Pero su carrera comenzó a gestarse en su cabeza luego de ir a un recital de Sting.

“Fui con mi cuñada Juli, que ella era re fanática de Sting y yo justo en esos momentos estaba descubriendo un poco de la música internacional, era chico y estaba copado con Sting, veía los videoclips en MTV y demás, y justo se daba que viene a tocar a Argentina y bueno, fui con ella y fue la la primera vez que yo estuve dentro de un estadio y vi lo que es esa comunión del público con un artista”, repasó Mellino en diálogo con Perfil. “Ver esa entrega y cómo todo el estadio lo ovacionaba me generó esas ganas de decir, ‘guau, qué loco sería algún día poder poner música y que tu público te aplauda, venga a escucharte”.

Así se plantó la semilla en el corazón del futuro DJ, pero su éxito no lo logró de la noche a la mañana.

Creció en una casa donde había mucha música. “A mi viejo le gustaba mucho Frank Sinatra y escuchábamos Frank Sinatra, le gustaba mucho el tango también”. Sus hermanos preferían Virus o The Police, pero a él lo enamoró la música electrónica. “En en el barrio éramos muy poquitos los que escuchábamos música electrónica e incluso de mi edad éramos dos o tres, nada más. Y teníamos un grupo de amigos más grandes del barrio que ellos ya iban a bailar a Pachá y tenían un poco más de cultura de música electrónica”, recordó el DJ.

“Ellos nos pasaban un cassette y nos recomendaban temas, después íbamos al ciber a escuchar música que después escuchábamos los fines de semana por ahí, fue muy lindo porque fue ir descubriendo todo un mundo nuevo”.

De escuchar casettes de electrónica a telonear a Oasis

“Tuve muchos momentos donde no fue fácil tener esta templanza, esta seguridad de decir, sí, voy a poder lograrlo, vivir de la música. Creo que es algo que le pasa a muchos chicos y yo siempre que tengo la posibilidad de hablar con ellos le digo que, justamente hay que insistir, porque yo digo que para mí es como un filtro, eso. Y me pasó en la pandemia, si bien antes de la pandemia yo venía creciendo mucho, venía muy bien, la pandemia obviamente como a todos nos pasó, fue un momento bisagra que al principio dije, ¿qué pasó? O sea, esto desaparece, ¿cómo es?”, contó Mellino.

Actualmente su ciclo Audioholics, nacido como radioshow, se transformó en una fiesta internacional, con ediciones en diferentes partes del mundo, incluyendo Europa donde se destacó la reciente presentación en ADE (Amsterdam Dance Event) y en Australia.

En Argentina, Audioholics ha logrado sold outs consecutivos en locaciones icónicas como Mandarine Park, Mandarine Tent, Metropolitano Rosario, Forja Córdoba y Mute Mar del Plata, consolidándose como una de las experiencias más representativas del Progressive House.

En 2025, Mellino fue el show apertura oficial de OASIS en el Estadio de River Plate, marcando un nuevo hito en su carrera y el reconocimiento histórico a la música electrónica.

Su nombre también ha estado presente en festivales de renombre como Ultra Music Festival, Balance Croatia, Brunch Electronik, Cosquín Rock, Lollapalooza, Harlem Festival, Festival Bandera, Walung y muchos más, compartiendo cartel con artistas como Hernan Cattaneo, Solomun, Tale Of Us, Eric Prydz, John Digweed, Sasha, Artbat, Black Coffee, Stephan Bodzin, Acid Pauli, entre otros.

El próximo fin de semana será parte del Cosquín Rock, una escena diferente para un set electrónico. “En Córdoba me encuentro con un público ATP donde van familias, van bandas, van a escuchar las mejores bandas de nuestro país, artistas que uno admira y la verdad que me preparo de la mejor manera. A mí ir a Cosquín me encanta, esto de poder llevar la música electrónica a un escenario tan importante, uno de los festivales más grande de Argentina y de Latinoamérica. Y que convoquen a la música electrónica, me parece re lindo y me siento un privilegiado de que me inviten a ser parte”, reconoció el DJ.

En el plano creativo, Mariano dio un paso importante con el lanzamiento de su remix oficial de “La Couleur Du Temps” junto a Manu Chao, un proyecto que resonó tanto por su originalidad como por la conjunción de mundos musicales distintos. “Con Manu somos amigos, nos queremos un montón, yo lo admiro, es mi ídolo también junto con Hernán Cattáneo. Ambos como persona y como artistas a mí me me marcaron la vida”, reconoció Mellino.

Además, en 2025 fue incorporado al roster del sello internacional Analog, donde ahora forma parte de la representación mundial del proyecto, ampliando su presencia en circuitos globales de música electrónica.

Tras 20 años de carrera, “El nuevo Cattáneo”, como lo bautizaron, es un referente de la escena electrónica global y sus producciones han alcanzado los rankings más altos de Beatport y figuran en sellos de referencia como Bedrock, Balance, Renaissance, Atlant, Sudbeat, Selador, Tronic, Global Underground y otros, con el respaldo de los principales referentes del género.

RB/ff