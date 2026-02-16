ULTRA Buenos Aires transformó dos noches en un manifiesto electrónico y anunció su edición 2027

Hay fines de semana que están destinados a quedar grabados en la memoria colectiva de una escena. Jornadas en las que un festival trasciende su propia grilla para convertirse en punto de encuentro, en ritual compartido, en declaración cultural. Lo que ocurrió el 14 y 15 de febrero en el Parque de la Ciudad fue una de esas citas. Ultra Buenos Aires 2026 no fue solo una nueva edición: fue la confirmación de que la electrónica volvió a ocupar su lugar central en la agenda musical argentina.

Con más de 80.000 asistentes distribuidos en dos jornadas, la sexta edición consolidó al evento como el encuentro electrónico más importante del país. Más de 70 artistas, cuatro escenarios y una producción de escala global estructuraron un fin de semana que combinó EDM, progressive, techno melódico y hard techno en un mismo predio.

El predio volvió a convertirse en una ciudad paralela. Pantallas monumentales, estructuras de luces milimétricamente sincronizadas, activaciones de marca, espacios gastronómicos y un flujo constante de público que se movía como una marea entre Main Stage, RESISTANCE, RESISTANCE 2 y Ultra Park Stage.

La experiencia fue integral. Moda, banderas, glitter, coreografías espontáneas y una energía que, como señalaron varios artistas, volvió a distinguir al público argentino dentro del circuito global.

Día 1: potencia internacional y orgullo local

El viernes 14 arrancó con un Main Stage que fue creciendo en intensidad. KSHMR marcó el ritmo inicial, Steve Angello elevó la temperatura y Dom Dolla sostuvo el pulso antes de uno de los cierres más celebrados de la noche, Zedd frente a una multitud compacta que convirtió cada drop en una explosión colectiva.

En paralelo, RESISTANCE desplegó su identidad con Carlita, Cloonee y Joseph Capriati B2B Mau P, para desembocar en el groove hipnótico de Jamie Jones. RESISTANCE 2, por su parte, llevó la experiencia hacia el terreno más crudo con Klangkuenstler, Patrick Mason, Indira Paganotto, 999999999 y el cierre de Fantasm.

La producción incluyó pantallas de gran formato, sistemas de iluminación sincronizada y estructuras escénicas de alto impacto. Entre escenario y escenario, el público recorrió activaciones de marca, instalaciones interactivas y una propuesta gastronómica con food trucks y espacios gourmet que ampliaron la experiencia más allá de la música.

Pero el primer día también tuvo un eje claro: el protagonismo argentino.

Inda Jani, una de las artistas nacionales que pisó el festival, dialogó con PERFIL minutos antes de subir al escenario. “Para mí representa un orgullo y una alegría hacer parte de un festival de este tamaño en mi país”, afirmó. “Muy agradecida de formar parte junto a tantos artistas nacionales e internacionales increíbles”.

Sobre su identidad sonora, fue directa: “Mi raíz es el house. No me encasillo en ningún género”. Consultada sobre compartir line-up con figuras globales, respondió: “No me siento presionada. Me siento orgullosa de ser parte del line-up rodeada de artistas de tanta trayectoria”.

Y cuando se le preguntó qué distingue a la escena argentina, no dudó: “El público. La energía del público es increíble. Mucha gente de afuera lo dice”.

Esa misma idea atravesó otras voces. La Cynthia, que también formó parte del festival, definió su llegada al escenario como el resultado de un proceso sostenido. “Son muchos años, mucho trabajo, mucha dedicación y pasión”, expresó.

Sobre el lugar de las mujeres en la electrónica, afirmó: “Ya la copamos”. Y explicó que su set combinó tech house, house y techno melódico, con un cierre que buscó conectar con el espíritu del festival.

Al final de la noche quedó claro que Ultra no solo había convocado multitudes, también había reafirmado su identidad.

Día 2: emoción colectiva y cierre monumental

El sábado 15 mantuvo la energía desde temprano. Apashe y deadmau5 prepararon el terreno en el Main Stage antes de uno de los momentos más emotivos del fin de semana: Above & Beyond, cuyo set transformó al público en un coro multitudinario, una escena que sintetizó el carácter emocional del festival.

El cierre estuvo a cargo de Alesso, con una multitud que sostuvo la intensidad hasta el último minuto.

En RESISTANCE, la narrativa fue más oscura y contundente. Anfisa Letyago y Enrico Sangiuliano marcaron el pulso antes del esperado set de Richie Hawtin y el cierre de Charlotte de Witte. En RESISTANCE 2, Agents of Time, CamelPhat, Kevin de Vries y Massano sostuvieron una línea melódica y potente hasta el final.

El dúo Bob Tosh, presente por segundo año consecutivo, destacó ante PERFIL la magnitud del evento. “Muy contentos de poder estar de vuelta en un festival de tan gran magnitud”, señalaron. “Y felices de sentir el apoyo de la gente que nos vino a bancar desde temprano”.

Sobre su viaje musical, explicaron: “La música va evolucionando y hay que amoldarse a los nuevos géneros, pero tratamos de ser versátiles”.

Y al referirse al público argentino dentro del circuito global, remarcaron: “La energía es inmediata. Es muy diferente a Europa o Estados Unidos”.

Esa diferencia también fue señalada por Space 92 y Popof, quienes se presentaron en formato b2b con su proyecto Turbulences. En diálogo con PERFIL, afirmaron: “Es uno de los mejores países del mundo para tocar. El público fue hermoso”.

Sobre la evolución del techno global, indicaron que buscan mantenerse conectados con las nuevas corrientes sin perder su identidad. En Buenos Aires priorizaron sus propias producciones, tal como el público esperaba.

Más que música: una experiencia de escala global

Ultra Buenos Aires 2026 combinó una grilla que incluyó a Zedd, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla, Steve Angello, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, CamelPhat, Massano, Kevin de Vries, KSHMR, Enrico Sangiuliano, Indira Paganotto, 999999999 y Anfisa Letyago.

La escena local también tuvo presencia destacada con Peces Raros (live), Malena Narvay (live), Jay de Lys, Nacho Scoppa, Franco BA, Muter, Emiliano Demarco, Victoria Engel y Nicolás Taboada.

La circulación constante, los encuentros espontáneos y la interacción directa entre artistas y asistentes consolidaron el carácter social del festival. Ultra volvió a funcionar como punto de encuentro generacional dentro de la cultura electrónica.

Al cierre de la segunda jornada llegó el anuncio esperado: Ultra Buenos Aires regresará oficialmente el 2 y 3 de abril de 2027. La organización informó además una preventa limitada de 72 horas destinada a quienes deseen asegurar su lugar en la próxima edición.

