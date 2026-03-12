Especialista en transparencia sobre Adorni: “Yo no creo francamente que se esté deslomando”

La abogada Delia Ferreira Rubio aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “nos tomó el pelo a todos los argentinos” al rechazar “la explicación y la justificación” que el funcionario dio sobre el viaje de su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos.

El Gobierno de Córdoba reafirmó su compromiso con la memoria tras identificarse restos de 12 víctimas de la dictadura

“Gran error”

“Se cometen muchísimos errores que van en contra del discurso del presidente y de la filosofía que tiene el gobierno. Empezando por lo de Adorni, gran error de llevar a su mujer en el avión presidencial. La ley de ética pública es clarísima. Uno de los deberes específicos de los funcionarios es que no deben usar los recursos y bienes del Estado en beneficio personal y de sus familiares. Más claro, échale agua”, sostuvo la extitular de Transparencia Internacional.

“Obviamente se han presentado acciones penales y demás por violación de los deberes de funcionario público, pero además es el mismo funcionario que todos lo hemos visto a través de los videos que se han repetido, anunciaba con bombos y platillos en 2024 que se terminó aquello de usar los aviones del Estado para trasladar muebles, diarios, visitas, los cumpleaños y demás, a través del anuncio de un decreto del presidente de la República”, agregó.

Y luego completó: “Ese mismo funcionario ahora la sube a la mujer. Primer error. Segundo, en vez de decir ´me equivoqué, pido disculpas, etcétera, etcétera. No se va a volver a repetir´, nos tomó el pelo con la explicación y la justificación. Empezando por hacernos creer que ´mi mujer pagó el viaje´. Eso es una mentira. Su mujer compró un pasaje, según dicen en bussiness, que no usó, así que o le devolvieron la plata o ese tramo quedó abierto para futuros viajes”.

“Creo que el primer error fue el hecho. El segundo agravado fue la explicación que nos dio. Y además esa contradicción flagrante entre lo que dice y lo que hace, que es la base de la integridad. Y después dijo además algo peor en esa justificación, que es que se estaba deslomando, trabajando por nosotros”, recalcó Ferreira Rubio.

“No creo que se esté deslomando”

“Señor, nada de sacrificio, usted está trabajando y haciendo un trabajo que tiene determinadas cosas que cumplir. Yo no creo francamente que se esté deslomando ni él ni ningún otro funcionario público la verdad. Pero además la forma en que lo dijo y después que él necesitaba estar con su esposa que después dijo que tenía que ir para otra cosa. Tampoco sabemos si es que le hemos pagado el pasaje para que vaya a un congreso de coaching o de lo que haga. Así que todo, todo, todo mal”, aseveró la consultora política.

Para la letrada “la gota que colmó todo este escándalo ayer fue que usó un momento institucional muy importante, que era el cierre de esta Argentina Week para referirse a su cuestión personal, y si había fotos fakes y que lo querían empañar”.

“Eso fue parte del discurso oficial de cierre de la Argentina Week. Entonces, francamente, todo lamentable, todo lamentable”, insistió.

Legisladora del Frente Cívico rechazó la propuesta de armar guardias privados: "Es una locura y una contradicción absoluta"

Viaje a Punta del Este

“Ahora súmele el viaje en avión privado a Punta del Este, que ese va a tener otras connotaciones, porque él también se equivoca cuando dice, sobre ´mi vida privada no tengo por qué contestar´. Se equivoca porque los funcionarios públicos, cuando hacen gastos en su vida privada, que no pueden justificar con sus ingresos, pueden ser investigados por enriquecimiento ilícito, por dádivas”, explicó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Además consideró que “su argumento ´es mi vida privada y sobre mi vida privada no contesto porque me estoy deslomando acá´, no va. Lo primero que debería hacer ahora es ponerse frente a la atril, pedir disculpas y decir que no lo va a hacer más. Eso es lo que tiene que hacer”, afirmó la abogada.

“Si pagó (el viaje) tiene unas figuras penales, si no pagó tiene otras figuras penales. En lo del avión a Punta del Este mucho más complicado jurídicamente hablando que subir a la señora”, aclaró.

“Lo que estaba mal antes sigue estando mal ahora”

“Esta persona en particular, Adorni ha criticado aquellos excesos y abusos durante todo el gobierno de los K. Entonces no puede ahora porque él es el jefe de gabinete cambiar su argumento. Lo que estaba mal antes sigue estando mal ahora. Esto está mal”, expresó Ferreira Rubio.

“El hecho estuvo mal, la explicación fue peor y nos tomó el pelo, nos tomó el pelo a todos los argentinos directamente”, concluyó la consultora.