El Gobierno de Córdoba reafirmó su compromiso con la memoria tras identificarse restos de 12 víctimas de la dictadura

La identificación de restos de doce personas desaparecidas durante la última dictadura militar en el predio de La Perla representa un nuevo avance en la búsqueda de verdad y justicia a casi cinco décadas del terrorismo de Estado.

El hallazgo se produjo en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la guarnición militar ubicada en La Calera, donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención del país.

Las identificaciones fueron posibles a raíz del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que realizó excavaciones en el lugar y posteriormente cotejó los restos recuperados con muestras de sangre aportadas por familiares de personas desaparecidas. El análisis genético arrojó un nivel de compatibilidad del 99,99%, lo que permitió establecer con certeza la identidad de las víctimas.

Según explicó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, los resultados confirman que se trata de personas secuestradas y desaparecidas durante la época de la dictadura. “Estamos haciendo aparecer a los desaparecidos” fue la reflexión que hizo el magistrado en declaraciones a Perfil Córdoba.

En este contexto, el ministro de Vinculación Institucional del Gobierno de Córdoba, Miguel Siciliano, mantuvo hoy un encuentro con el juez federal para poner a disposición herramientas institucionales que permitan acompañar el proceso judicial y a las familias involucradas. La reunión se concretó por indicación del gobernador Martín Llaryora, en el marco del seguimiento del caso.

Hugo Vaca Narvaja sobre las 12 víctimas de la dictadura identificadas: “Estamos haciendo aparecer a los desaparecidos”

El ministro señaló que la identificación de las víctimas constituye «un paso profundamente significativo para muchas familias que durante décadas sostuvieron la búsqueda de sus seres queridos y aguardaron respuestas».

“En Córdoba creemos que la memoria se construye con hechos, con compromiso y con respeto por quienes todavía esperan verdad y justicia”, afirmó Siciliano, al ratificar que el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia “trasciende cualquier coyuntura política y representa una forma de asumir con responsabilidad la historia reciente”.

Los trabajos en Loma del Torito se desarrollaron en un sector que desde hace años era señalado por investigadores y testimonios judiciales como un posible sitio de enterramientos clandestinos, lo que refuerza la importancia del hallazgo dentro de las investigaciones por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Identidades

Las 12 identidades ya fueron establecidas, pero serán comunicadas a la opinión pública después de que todos los familiares sean notificados, según se indicó.

Las tareas arqueológicas en el predio aún no concluyeron. De acuerdo a lo informado, en abril comenzará una nueva campaña de excavaciones que se extenderá hasta septiembre y que tendrá un alcance mayor al operativo realizado durante 2025.

El Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja en la delimitación de nuevas áreas a intervenir dentro del mismo predio. El avance en las identificaciones y los resultados obtenidos hasta el momento permitieron ampliar el equipo de trabajo y reforzar los recursos destinados a esta nueva etapa de investigación.