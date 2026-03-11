Los Fabulosos Cadillacs regresan a Córdoba con un show en Plaza de la Música

Los Fabulosos Cadillacs regresarán a Córdoba con un show el viernes 24 de abril en la Plaza de la Música, como parte del LFC Tour 2026. La banda repasará los grandes clásicos de su carrera en un concierto que llega después de las celebraciones por sus 40 años de trayectoria, que incluyeron dos presentaciones en el estadio Ferro ante miles de fanáticos. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Eden.

El valor de los tickets comienza en:

- Campo general, sin numerar: $100.000 + $15.000 de cargo por servicio

sin numerar: - Tribuna B , con ubicación numerada: $120.000 + $18.000 de cargo por servicio

, con ubicación numerada: - Tribuna A: $140.000 + $21.000 de cargo por servicio.

Con más de cuatro décadas de carrera, el grupo liderado por Vicentico y Flavio Cianciarulo se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano. A lo largo de su historia, combinaron géneros como ska, reggae, rock, salsa y rap, una mezcla que marcó el desarrollo del llamado rock latino.

Tras una pausa en 2002, el regreso de la banda se concretó en 2008 con una gira internacional que incluyó shows en grandes estadios de América y Europa. Desde entonces, el grupo alterna giras con proyectos individuales de sus integrantes.

En los últimos años sumaron además a Florián Fernández Capello y Astor Cianciarulo, hijos de Vicentico y Flavio, consolidando una nueva etapa generacional dentro de la banda.

Con una base de seguidores que atraviesa varias generaciones, Los Fabulosos Cadillacs continúan presentándose en escenarios de todo el mundo. Su llegada a Córdoba forma parte de una nueva gira que repasa los principales hitos de su historia.