Transporte urbano de Córdoba: quiénes son las empresas que van a operar los corredores 2, 5, 7 y los 600

La reorganización del sistema de transporte urbano en Córdoba comienza a tomar forma tras la salida de FAM. El municipio avanza en negociaciones con nuevas empresas para que se hagan cargo de los corredores que quedaron vacantes y estabilizar el servicio antes de fin de mes.

Las firmas que se sumarían al esquema son SolBus, de Villa Mercedes, en San Luis, y Movix, una nueva unidad de negocios vinculada a la empresa Sierras de Calamuchita. De esta manera, queda descartado por ahora la incorporación del Grupo Dota.

Ambas compañías se incorporarían al sistema para reemplazar a Grupo FAM -El Quebrachal SRL-, cuya concesión fue revocada por el municipio luego de la interrupción del servicio que dejó a miles de usuarios sin colectivos durante el fin de semana.

Corredor por corredor: cómo quedará

De acuerdo con el esquema que analiza el Ejecutivo municipal, Movix se haría cargo del corredor 5, mientras que SolBus asumiría la operación del corredor 7. En tanto, el corredor 2 —el más grande de la red— sería repartido entre SíBus y Sierras, en una propuesta que surgió dentro del propio Ejecutivo.

Las conversaciones incluyeron también a Coniferal y a Tamsau, aunque finalmente no prosperó una redistribución de esos corredores hacia esas compañías. La prioridad del municipio es incorporar operadores que puedan aportar nuevas unidades y garantizar la continuidad del servicio.

Transporte urbano en crisis: “En menos de 20 días estarán operando las nuevas empresas”

En el caso de Movix, se trata de una nueva línea de negocios impulsada por la familia Suárez, propietaria de la histórica empresa Sierras de Calamuchita, conocida en el sector por su trayectoria en transporte de media y larga distancia, además de servicios corporativos. Entre ellos se destacan traslados empresariales como los que realiza para la Central Nuclear de Río Tercero. Fuentes del sector aseguran que el grupo cuenta con respaldo financiero para afrontar la operación.

Quiénes son las empresas que se suman

Por su parte, SolBus es una empresa de transporte radicada en Villa Mercedes que ya participó en distintos procesos licitatorios y que, según trascendió, podría aportar unidades modelo 2024 y 2025 que no llegaron a utilizarse en otra licitación.

El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, confirmó que el corredor 7 es el que presenta mayores avances en las negociaciones y que el traspaso incluiría a trabajadores de las actuales líneas.

Uno de los puntos más sensibles del proceso es justamente el futuro del personal. Los choferes que hoy prestan servicio en esas líneas ya atravesaron varias transferencias en los últimos años: primero pertenecían a Ersa, luego pasaron a Tamsau, posteriormente a FAM y ahora deberán ser absorbidos por las nuevas operadoras.

Además del traspaso de empleados, el municipio deberá resolver cuestiones técnicas para poner en marcha el nuevo esquema. Entre ellas, la reprogramación de las validadoras del sistema de pago electrónico y la adecuación de las unidades a las rutas asignadas.

Mientras se definen estos aspectos, el sistema continúa funcionando bajo un operativo de emergencia coordinado entre Tamsau, SíBus y Coniferal. El objetivo del municipio es sostener la prestación hasta que las nuevas empresas puedan asumir formalmente la operación.

Según estimaciones de funcionarios cercanos al intendente Daniel Passerini, el nuevo esquema podría comenzar a funcionar antes del 31 de marzo, una vez completados los pasos administrativos y legales necesarios.

La reorganización busca cerrar la crisis generada tras la salida de FAM y reordenar el sistema de transporte urbano de pasajeros, un servicio clave que moviliza diariamente a miles de cordobeses.