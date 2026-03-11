“Sos dueño, pero vivís como huésped”: el proyecto que busca convertir la casa de campo en una inversión rentable

En el corazón del Valle de Calamuchita, en la localidad de San Clemente, a apenas una hora de Córdoba capital un nuevo desarrollo inmobiliario propone cambiar la lógica tradicional de las segundas viviendas en las sierras. El proyecto MilCien, desarrollado por Grupo Altitud, Cabañas Argentinas y el arquitecto Lucas Romagnoli, apuesta a transformar la clásica casa de campo —muchas veces subutilizada y costosa de mantener— en un activo con potencial de renta.

La iniciativa contempla la construcción de 32 suites tipo loft premium dentro de un predio de 30 hectáreas y combina turismo, naturaleza e inversión inmobiliaria. Según explica Romagnoli, la propuesta parte de una problemática frecuente entre quienes adquieren propiedades de descanso.

“El problema de la casa de campo tradicional es que muchas veces se transforma en un dolor de cabeza: mantenimiento constante, costos fijos y poco uso durante el año”, sostiene Romagnoli. Frente a ese escenario, MilCien plantea un modelo que permite disfrutar la propiedad y, al mismo tiempo, generar ingresos si el propietario decide incorporarla a un sistema de alquiler administrado.

Un modelo híbrido entre vivienda y hotel

El esquema de funcionamiento toma elementos del modelo Condo-Hotel, aunque con una diferencia clave: rentar tu propiedad no es obligatorio. El propietario puede utilizar la suite de forma exclusiva o delegar su explotación turística en una empresa especializada.

La operación del alquiler temporario estará a cargo de una empresa especializada, asegurando una gestión alineada al segmento de renta turística premium.

“El concepto es simple: sos dueño, pero vivís como huésped”, resume Romagnoli. “Cuando llegás, la suite está lista como en un hotel, sin preocuparte por nada”.

Además, los propietarios acceden a una aplicación móvil donde pueden bloquear fechas para uso personal, consultar reservas y visualizar la liquidación de ingresos generados por el alquiler temporario.

Turismo residencial con eficiencia constructiva

MilCien se ubica en un entorno natural privilegiado del Valle de Calamuchita, una de las regiones turísticas más consolidadas de Córdoba. El complejo incluirá 32 suites tipo loft de aproximadamente 105m2 cuadrados de superficie total, implantadas en lotes que van de 1.200 a 1.600 m2.

Las unidades se construyen con un sistema industrializado de troncos y piedra, pensado para integrarse al paisaje serrano y reducir los tiempos de obra. Gracias a este método, las suites pueden entregarse completamente equipadas en un plazo estimado de 60 días.

Cada unidad se comercializa bajo el formato “llave en mano”, con equipamiento completo que incluye proyectores con pantalla de 92 pulgadas, salamandras a pellets digitales, aberturas con doble vidriado hermético y conectividad satelital mediante Starlink, orientada a quienes buscan combinar descanso con trabajo remoto.

El predio también incorporará amenities pensados para la vida al aire libre: club house, pileta, viñedos propios, sectores con acceso a costa de arroyo y espacios aptos para yoga, trekking, ciclismo y cabalgatas.

Inversión y retorno estimado

Desde el punto de vista financiero, el proyecto apunta a posicionarse como una alternativa de inversión inmobiliaria con rendimientos superiores a los tradicionales del mercado urbano. El ticket de ingreso por unidad oscila entre US$ 140.000 y US$ 150.000 dólares. El esquema de preventa contempla un anticipo del 50% y el saldo en 15 cuotas fijas en dólares.

Las proyecciones del desarrollador estiman una ocupación anual cercana al 47% —entre 140 y 160 noches— con tarifas que van de US$ 130 a US$ 160 por noche. Bajo ese escenario, el retorno anual proyectado se ubicaría entre el 8,5% y el 11%.

En el modelo de distribución de ingresos, el propietario recibe el 65% de la renta generada, mientras que el 35% restante se destina a la operación, mantenimiento y gestión comercial.

Etapas y proyección de crecimiento

El desarrollo avanza en cuatro etapas de ocho unidades cada una. El lanzamiento oficial se realizó el 3 de enero de 2026 y ya se completaron tres suites correspondientes a la primera fase. Según Romagnoli, el objetivo es completar la construcción y comercialización total del proyecto en un plazo aproximado de 20 meses, incluyendo la infraestructura común del complejo.

En paralelo, el equipo desarrollador analiza la posibilidad de replicar el modelo en otros destinos con características similares. “La idea es convertir este sistema de real estate industrializado en un know-how replicable”, explica el arquitecto.

“Si funciona como esperamos, el modelo puede expandirse a otros predios cercanos a grandes ciudades y entornos naturales”. De esta manera, MilCien busca posicionarse dentro de una tendencia creciente: el turismo residencial con lógica de inversión, donde la propiedad deja de ser solo un espacio de descanso para convertirse también en un activo productivo.