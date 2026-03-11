Villa Yacanto, uno de los nueve destinos más hospitalarios del país

La neuquina San Martín de los Andes (también reconocida globalmente), Chacras de Coria (Mendoza) y Villa Yacanto, en el valle de Calamuchita, encabezan el listado argentino de los premios Traveller Review Awards 2026, que destacan a los lugares más acogedores del año.

Fueron reconocidos como los tres destinos más hospitalarios de Argentina, según la 14ª edición de los Traveller Review Awards de Booking.com. La ciudad neuquina también se destacó a nivel global entre los 10 lugares más hospitalarias del mundo.

Estas localidades se destacaron en los premios elaborados a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros y viajeras de todo el mundo, que reconocen a los alojamientos que ofrecen de manera constante una hospitalidad excepcional en distintos rincones del planeta.

Las nueve de Argentina

El ranking se construye en función de la proporción de propiedades premiadas dentro de cada ciudad. El top 5 nacional se completa con Godoy Cruz (Mendoza) y Junín (provincia de Buenos Aires).

A nivel local, estos son los 9 destinos más hospitalarios de Argentina, según Booking.com la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones:

San Martín de los Andes (Neuquén) Chacras de Coria (Mendoza) Villa Yacanto (Córdoba) Godoy Cruz (Mendoza) Junín (Buenos Aires) Olavarría (Buenos Aires) Lago Puelo (Chubut) Mar de las Pampas (Buenos Aires) Cachi (Salta)

Tres de los destinos más hospitalarios se encuentran ubicados en la provincia de Buenos Aires, mientras que Mendoza cuenta con dos. El resto se distribuyen con uno cada uno en Neuquén, Córdoba, Chubut y Salta.

“Podría decirse que la hospitalidad es el arte de hacer sentir al otro como en casa, incluso estando lejos de ella, y ese es, en esencia, el espíritu de los Traveller Review Awards. Estos premios reconocen el esfuerzo de una ciudad y de toda una comunidad, expresado a través de la atención que reciben los viajeros por parte de los prestadores turísticos, y que hacen de descubrir el mundo una experiencia maravillosa”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.