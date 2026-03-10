Un hotel boutique que invita a dormir en la copa de los árboles

En 2026, la hospitalidad global está corrigiendo el rumbo: menos turismo “en automático” y más experiencias con sentido. Investigaciones de tendencias en viajes vienen señalando el auge de la sofisticación experiencial, la personalización, el bienestar social y los viajes sin filtro (aquellos que priorizan la sorpresa, la conexión cultural y el disfrute del entorno por sobre el itinerario perfecto).

En ese marco, Entre Árboles propone una idea simple y poderosa: alojarse entre copas de árboles y troncos, sin resignar confort, diseño ni tecnología.

Las tendencias en 2026

La industria está consolidando un nuevo estándar: el huésped ya no elige sólo una habitación, elige una experiencia. Para 2026, algunos ejes que se repiten en los informes de tendencias son:

Sofisticación experiencial: estadías que se sienten “irrepetibles” y se recuerdan como una historia.

Conexión cultural y sentido de lugar: identidad local real en diseño, arte, gastronomía y servicio.

Slow travel y exploración profunda: menos apuro, más pausa, naturaleza y bienestar.

Personalización : propuestas diseñadas según preferencias (rituales, horarios flexibles, experiencias locales como catas de yerba mate).

Tecnología silenciosa: automatización al servicio del descanso, sin invadir la experiencia.

Entre Árboles es la primera expresión en el mercado Argentino del sello Singular Collection by Amérian. Su creador y presidente de la cadena Amérian, Roberto Amengual, explica: “Entre Árboles Iguazú se inscribe en esa conversación: un hotel boutique que hace de la selva su principal lujo, y del diseño su lenguaje. Singular Collection by Amérian nace para reunir alojamientos que se salen de los parámetros de la hotelería tradicional: propuestas exclusivas y no convencionales, pensadas para sorprender y generar una conexión distinta con el destino”.

“Experiencias que pueden ir desde glampings, casas de campo y viñedos, hasta villas frente al mar: cada proyecto tiene identidad propia y un relato local fuerte. Lo que las une es una misma promesa: lugares únicos y singulares que ofrecen experiencias asombrosas, con el respaldo de nuestros estándares de excelencia y calidez”, indica.

Un oasis de selva

Ubicado en avenida 3 Fronteras 780, Puerto Iguazú, a 100 metros del Hito Tres Fronteras, y a solo 30 minutos de las Cataratas del Iguazú, el hotel nace de una transformación consciente: el predio fue resignificado preservando lo más valioso del lugar (la selva misionera) e implantando la obra en claros naturales.

El resultado es un refugio urbano-natural donde el huésped puede estar cerca del centro, pero rodeado de verde, fauna y silencio.

El hotel cuenta con 14 unidades (“houses”), conectadas por pasarelas de madera que conforman un paseo entre árboles y plantas nativas. La arquitectura combina Birdhouses (elevadas por encima de las copas, con decks y piscinas privadas) y Treehouses (al nivel de los troncos), además de TinyHouses y unidades accesibles próximas a recepción. Todas las tipologías incorporan domótica (Alexa / control inteligente) para iluminación, climatización y entretenimiento.

Gastronomía y bienestar

Monarca + Parasoles & Javé: Monarca es el espacio gastronómico del hotel (360 m²), con capacidad para hasta 70 comensales y sectores cubiertos, semicubiertos y al aire libre. Su ambientación integra piedra, tacuara y vegetación nativa: la selva se vuelve parte de la mesa a través de grandes ventanales e iluminación cálida.

La carta trabaja una fusión regional (Argentina, Brasil y Paraguay) en clave gourmet. La arquitectura y el interiorismo de Entre Árboles fueron obra del estudio de Liliana Gerber y su equipo.

Para el descanso, el espacio Parasoles & Javé reúne piscina orgánica tipo estanque con redes suspendidas sobre el agua, barra de tragos y un espacio holístico con sala de masajes, sauna seco, deck para yoga o catas y Jardín de Monte.

Sustentabilidad, eje de la propuesta

Comprometido con una gestión responsable, Entre Árboles integra la sustentabilidad como eje central de su propuesta. La incorporación de paneles fotovoltaicos permite generar energía limpia, mientras que el sistema de recolección de agua de lluvia se utiliza para el riego de los espacios verdes, optimizando el uso de los recursos naturales.

En su construcción se priorizaron materiales locales y de bajo impacto ambiental, como madera reforestada, tacuara (bambú) y piedra de la región, favoreciendo la integración con el entorno y apoyando a proveedores locales.

La identidad cultural también forma parte de este compromiso: el hotel exhibe artesanías locales y un circuito de esculturas de fauna realizadas con materiales reaprovechados, promoviendo el arte local y la conciencia ambiental.

Perfil de viajero

Perfil de huésped: sólo adultos, viajeros que priorizan lujo experiencial y naturaleza (parejas, escapadas de descanso, foodie & wellness travelers, y exploradores del destino Iguazú/Triple Frontera).

Entre Árboles está pensado para quienes buscan privacidad, diseño, servicio atento y experiencias personalizadas, en sintonía con el slow travel y la exploración profunda.

Datos para agendar:

Cataratas del Iguazú: 15 km

Aeropuerto: 18 km

Centro comercial: 900 metros

Foz do Iguazú: 10 km

Ciudad del Este: 13 km

Reservas: +54 3757 693444 / 671204; e-mail: [email protected]