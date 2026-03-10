Olga Riutort y la "autora" del cupo femenino respondieron a Hernández Maqueda

El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó este lunes 9 de marzo un proyecto para derogar la Ley 8.901, conocida como Ley Riutort, que garantiza la paridad de género en las listas de candidatos para cargos provinciales en Córdoba. La iniciativa cuenta con la coautoría de los legisladores Gerardo Grosso y Agustín Spaccesi.

Hernández Maqueda justificó la propuesta al señalar que la normativa “terminó siendo otro mecanismo del sistema político para armar listas desde arriba”. Además, sostuvo que “la representación política no depende del género, depende de la capacidad y del voto ciudadano”.

En los fundamentos del proyecto, el legislador también afirmó que la ley que buscan derogar “ha devenido en un instrumento que distorsiona la representación, vulnera el principio de idoneidad y perpetúa, paradójicamente, la subordinación política de la mujer”.

La iniciativa generó críticas desde distintos sectores políticos. La dirigente Olga Riutort, impulsora de la norma cuando se sancionó, cuestionó el planteo y relativizó el debate. “Son tan inútiles que tuvieron que tocar algo de muy atrás para ver si alguien habla de ellos y me dan mucha pena por la mente tan estrecha que están teniendo”, expresó.

Por su parte, la vicegobernadora Myriam Prunotto también se manifestó en contra del proyecto y cuestionó que haya sido presentado en el marco del Día Internacional de la Mujer. “La política no está para provocaciones. Córdoba fue pionera en garantizar la participación de las mujeres con la Ley 8901, en entender que no es cuestión de ‘llenar lugares’”, publicó Prunotto en sus redes sociales.