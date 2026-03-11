Uno de cada tres trabajadores en Argentina come solo durante la jornada laboral

La forma de alimentarse en el trabajo también refleja cambios en la organización laboral y en los hábitos cotidianos. En Argentina, uno de cada tres trabajadores asalariados (32,3%) come solo durante su jornada laboral, mientras que la mayoría lo hace junto a compañeros y una proporción mínima comparte la comida con amigos o familiares.

El dato surge del informe “La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a Edenred, basado en una encuesta nacional a más de mil trabajadores. Según el estudio, el 61,8% de los trabajadores almuerza con compañeros de trabajo y apenas el 5,8% comparte la comida con amigos o familiares.

La tendencia a comer en soledad se acentúa en algunos contextos laborales. En empresas pequeñas, por ejemplo, la proporción de trabajadores que comen solos llega al 43%, mientras que en regiones como el Noreste argentino (NEA) el porcentaje supera el 40%.

El fenómeno también presenta diferencias según la actividad económica. En sectores vinculados a comercio, hotelería y transporte, el 35,9% de los trabajadores declara comer solo, mientras que en algunas actividades agrupadas en “otras ramas” el indicador supera el 45%.

En cambio, en áreas como la industria y el sector primario, la proporción de trabajadores que comparten la comida con compañeros es mayor.

Comer frente a la computadora

El informe también advierte que muchos trabajadores terminan comiendo en su propio escritorio o frente a la computadora, una práctica que suele estar vinculada con la falta de pausas reales durante la jornada laboral.

Entre quienes comen solos o en su puesto de trabajo, aumenta la proporción de personas que solo a veces o casi nunca logran interrumpir su jornada para almorzar, lo que evidencia una menor posibilidad de descanso efectivo durante el día. En cambio, cuando la comida se comparte con compañeros o se realiza en espacios destinados a ello —como comedores laborales—, las pausas suelen ser más regulares y sostenidas.

Para los investigadores, la comensalidad en el trabajo no solo tiene un impacto nutricional sino también social. Compartir la comida funciona como un espacio de sociabilidad, intercambio informal y construcción de vínculos laborales.

El estudio advierte que el aumento de trabajadores que comen solos, especialmente en ciertos sectores y modalidades laborales, puede reflejar una pérdida de estos espacios cotidianos de encuentro dentro del mundo del trabajo.