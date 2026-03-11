Condenaron a una policía y su esposo por hacer justicia por mano propia usando el arma reglamentaria

El domingo 1 de marzo a las 22,30 la policía Nadia Belén Loza (37) junto a su esposo Sergio Gabriel Gómez se dirigieron a la esquina de las calles Curazao y Luis Orione de barrio Vicor. Ella se quedó en el auto y le dio al marido el arma reglamentaria que le entregó la Policía de Córdoba para desempeñar su trabajo. La Bersa TPR9 calibre 9 mm estaba cargada y operativa.

En el lugar se encontraba B.A. un adolescente de 16 años señalado por un familiar de la pareja como el presunto autor del robo de un teléfono celular horas antes.

Gómez empuñó el arma policial, siendo que él no trabaja en la fuerza sino su esposa, efectuó un disparo al aire y encaró al joven a quien lo amenazó y le pegó un culatazo en el rostro causándole un corte. El teléfono que buscaban no apareció.

El hecho tuvo inmediata intervención de la Policía de Córdoba quien aprehendió a la pareja que hizo justicia por mano propia.

En siete días casos de flagrancias se investigaron y resolvieron con condenas a los responsables

Caso resuelto en 10 días

En la mañana de este jueves se realizó un juicio abreviado, que solicitó la defensa de la policía Loza y su esposo. La audiencia fue presidida por el juez de Control N°10, Juan Manuel Fernández López, con intervención de Gerardo Reyes, quien integra la Unidad Fiscal de Flagrancias (UFF).

Ambos recibieron una pena de un año y 1 mes de prisión condicional, es decir que no permanecerán detenidos. La condena fue por amenaza calificada y entrega indebida del arma de fuego en el caso de la mujer policía; y por lesiones leves y amenazas calificadas en el caso del esposo, Sergio Gabriel Gómez, quien no integra la fuerza.

Inteligencia artificial y derecho: Jon Hernández advirtió en Córdoba que “estamos ante la mayor oportunidad de la historia”

Durante el proceso que duró exactamente 10 días el padre del menor se constituyó en querellante y estuvo presente en la audiencia.

La sentencia, además de homologar el acuerdo entre fiscalía y defensa, ordenó la devolución del arma Bersa a la Policía de Córdoba y la intervención del Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.

Desalojaron a 19 personas del edificio abandonado “La Mole” en Córdoba y se anunció que se lo tapiará

El caso vuelve a poner en debate la calidad de formación que reciben los integrantes de la Policía de Córdoba.

¿Por qué intervinieron fuera de los carriles legales? Es más, la víctima del robo del celular había denunciado formalmente el hecho y había señalado con nombre y apellido al joven que la violentó.

La mujer policía no sólo no esperó que se activara la investigación sino que le dio a su esposo el arma que tenía bajo custodia para hacer justicia por mano propia, algo totalmente prohibido por la legislación argentina.