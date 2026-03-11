Inteligencia artificial y derecho: Jon Hernández advirtió en Córdoba que “estamos ante la mayor oportunidad de la historia”

Más de 600 personas participaron de una jornada sobre inteligencia artificial y derecho organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba en el Centro de Convenciones Córdoba, donde el divulgador español Jon Hernández aseguró que la humanidad atraviesa uno de los cambios tecnológicos más profundos de su historia.

“Estamos ante la mayor oportunidad de la historia de la humanidad”, sostuvo el especialista durante su exposición, en la que analizó cómo la inteligencia artificial ya está transformando la productividad, el empleo y la organización del trabajo. La actividad también incluyó la presentación de avances de LegalIA, una plataforma diseñada para asistir a abogados en tareas de investigación, redacción y análisis jurídico.

El encuentro reunió a profesionales del derecho, autoridades institucionales y referentes del sector tecnológico. Según los organizadores, más de 8.400 usuarios siguieron además la transmisión en vivo a través de YouTube, lo que amplió el alcance de una discusión que atraviesa cada vez más áreas de la vida social y económica.

El Colegio de Abogados presentó Legalia, su IA predictiva

En la apertura del evento, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, destacó la necesidad de que el mundo jurídico participe activamente en el debate sobre estas tecnologías.

“La inteligencia artificial no es una herramienta más: es un cambio en la forma en que producimos conocimiento”, afirmó. Y agregó que el desafío institucional consiste en interpretar las transformaciones tecnológicas en lugar de resistirlas. “Las instituciones que sobreviven no resisten el cambio: lo interpretan”, planteó.

Durante su conferencia, Hernández sostuvo que la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial no tiene precedentes históricos y que su impacto puede compararse con algunos de los grandes hitos tecnológicos de la humanidad.

“Esto ya está aquí. De hecho, ya vamos tarde”, advirtió el divulgador, quien señaló que el uso de estas herramientas se está convirtiendo en un factor determinante de competitividad. “Estamos en un punto en donde no se puede competir sin usar inteligencia artificial. Tenemos que despertar y despertar deprisa”, afirmó.

Según explicó, el desafío no solo es tecnológico sino también social, ya que el acceso desigual a estas herramientas puede profundizar brechas existentes. “Todo el mundo va a tener más acceso a inteligencia del que tenía antes”, señaló, aunque advirtió que esa democratización también podría generar nuevas desigualdades.

Legalia, la IA de Colegio

Uno de los ejes de la jornada fue la presentación de avances de LegalIA, una plataforma de inteligencia artificial generativa diseñada específicamente para el ejercicio profesional del derecho y desarrollada por la empresa tecnológica Santex.

La herramienta funciona como un “copiloto” profesional que permite generar escritos jurídicos complejos, calcular honorarios, transcribir audiencias y realizar búsquedas semánticas de jurisprudencia, normativa y doctrina. Además, puede importar casos desde el Sistema de Administración de Causas (SAC) para agilizar la gestión de expedientes.

La demostración técnica estuvo a cargo de Agustina Armella y Antonio Safadi, quienes explicaron que en esta etapa el desarrollo está orientado al fuero laboral. El sistema cuenta con entrenamiento jurídico local basado en fallos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El CEO de Santex, Juan Santiago, destacó el potencial de la inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico. “La inteligencia artificial no va a cambiar lo que hacen los abogados; va a cambiar quién puede hacerlo y a qué velocidad”, sostuvo.

La jornada concluyó con una mesa de debate entre Hernández, Bittar y Santiago, donde se analizaron los desafíos regulatorios, éticos y profesionales que plantea la incorporación de estas tecnologías en el sistema judicial y en la práctica cotidiana del derecho.

“Les propongo que nos encontremos en un año en este mismo lugar para ver cuánto avanzó la inteligencia artificial y cómo impactó en nuestra vida cotidiana y laboral”, concluyó Bittar.