Comienza la campaña de vacunación antigripal: dónde vacunarse en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba informó que este miércoles 11 de marzo comienza la campaña de vacunación antigripal en niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, gestantes, puérperas, personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, personal de salud y mayores de 65 años o más.

Dónde vacunarse en Córdoba

Estos grupos podrán colocarse la dosis correspondiente en los más de 800 vacunatorios de la provincia. Para más información de estos espacios, consultar la web del Ministerio de Salud https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/.

"Como todos los años, la campaña tiene como objetivo evitar las formas graves de la enfermedad y complicaciones en estos grupos con mayor riesgo, así como garantizar la atención en los sistemas de salud y seguridad en las distintas jurisdicciones en aquellos grupos con mayor exposición", precisó el ministerio.

Además señaló que "es importante recordar que la formulación de la vacuna cambia en cada campaña de acuerdo a las cepas del virus circulante, por lo cual es necesario acudir a inmunizarse nuevamente cada año".

Así "se recomienda efectuar la vacunación de forma oportuna, preferentemente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus influenza". "No obstante, y de acuerdo al escenario epidemiológico nacional, regional y local, podrá continuarse según la dinámica de circulación viral", puntualiza un comunicado oficial.

"Por último, se recuerda que estas dosis se pueden aplicar junto con cualquier otra vacuna", subrayó el Ministerio de Salud.

Campaña antigripal: a quienes alcanza

Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (En caso de recibirla por primera vez, corresponden dos dosis, con intervalo mínimo de 4 semanas entre ellas. Si ya recibieron dos dosis en temporadas pasadas, solo necesitan una dosis anual).



Integrantes del equipo de salud.



Personas de 65 años o más.



Personas gestantes . En cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación.



. En cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación. Personas puérperas : hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibiera la vacuna durante el embarazo.



: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibiera la vacuna durante el embarazo. Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, quienes deberán presentar documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas en este grupo.



que tengan factores de riesgo, quienes deberán presentar documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas en este grupo. Personal estratégico (fuerzas de seguridad, bomberos, tomadores de decisiones, entre otros).



Factores de riesgo

Se consideran factores de riesgo, obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos o convivientes de personas con enfermedad oncohematológica,, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.