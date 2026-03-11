El presidente Javier Milei volverá la próxima semana a Córdoba para participar de la apertura de actividades 2026 de la Bolsa de Comercio.

La disertación está prevista pasado el mediodía del próximo lunes 16 de marzo en el auditorio de la entidad ubicado en avenida La Voz del Interior al 8.800 de la capital cordobesa.

El presidente se referirá ante empresarios, referentes del sector productivo y dirigentes políticos al actual escenario económico del país.

Antes hablarán el economista Guido Sandleris, presidente de la Fundación Ecosur, y el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle.

La última visita de Milei a la Bolsa fue el viernes 19 de septiembre de 2025 en el 125° aniversario de la institución y antes de los comicios de 26 de octubre.

En ese ocasión se refirió al aumento del riesgo país al asegurar que "todo el pánico es político".

La expectativa está puesta ahora en el discurso del próximo lunes del primer mandatario en Córdoba luego de que ayer en la inauguración del "Argentina Week" en Nueva York calificara a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla de "prebendarios".

Además afirmó que "en connivencia con políticos ladrones, durante muchos años atacaron a los argentinos", y remató: "Esto se acabó".