La legisladora provincial Nancy Almada calificó de “una locura” el pedido impulsado por el secretario general del SUVICO, Gustavo Pedrocca, para que algunos guardias privados que custodian puestos clave utilicen armas letales.

Córdoba: guardias privados piden portar armas letales

Rechazo a guardias privados armados

"Creo que el sistema de gobierno oficialista es absolutamente verticalista. Con lo cual las declaraciones de Pedrocca no son al azar. A fines del 2023 se sancionó la ley de seguridad con la incorporación de los guardias de seguridad a la seguridad de Córdoba, que el resultado ha sido ninguno, absolutamente ninguno", sostuvo en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Además la legisladora subrayó el riesgo de armar a personas sin la preparación adecuada. “Hoy pensar en armar guardas de seguridad sin formación es directamente pisotear lo que hemos venido andando y lo que sea ha venido hablando después del caso Blas”, advirtió.

“Se sancionó justamente una ley para que los policías tengan 3 años de formación por el uso armas y ahora venir con esto. A mí por lo menos no me han contestado los pedidos de cuál es la formación, quién certifica la formación, dónde practican el tema del tiro. Hoy un policía practica tiro cada 4 años en el momento de ascenso. Entonces, si hoy estamos planteando este armar a civiles, es realmente una locura, una locura y una contradicción absoluta", agregó en diálogo con Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

Hugo Vaca Narvaja sobre las 12 víctimas de la dictadura identificadas: “Estamos haciendo aparecer a los desaparecidos”

“La seguridad privada no reemplaza a la policía”

"Lo que tiene que entender el gobernador es que la seguridad privada no reemplaza a la policía y empecemos por la formación”, argumentó Almada.

“Entonces, la seguridad privada no reemplaza la policía. Para eso está la policía. En los lugares claves de entrada, salida a los barrios tiene que haber un policía que pueda actuar”, insistió.

“Si estamos hablando de seguridad, de incorporar guardias de seguridad y genera una seguridad mixta, tiene que estar un policía para justamente que les dé soporte a la guardia de seguridad”, enfatizó la legisladora.

Y luego criticó: “Pero si nosotros hoy empezamos a creer que las adicionales de policía no los contrato más porque lo voy a reemplazar por un guardia de seguridad y ahí estamos equivocados en los conceptos".

“Yo creo que el tema de la inseguridad en Córdoba es insostenible. Ya han pasado dos años después de la de la sanción de la ley y no hemos tenido ningún resultado positivo. La inseguridad ha ido incrementando y nosotros lo que necesitamos son policías en la calle, necesitamos policías que enfrenten delincuentes. El guardia de seguridad queda muy expuesto y el único que corre riesgo es el guardia de seguridad”, concluyó.