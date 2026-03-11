Crisis del transporte en Córdoba: DOTA se ofrece a operar tres corredores con 270 colectivos

En medio de la crisis del transporte urbano en Córdoba, el Grupo DOTA presentó formalmente una propuesta al municipio para operar los corredores afectados tras la salida de la empresa FAM. La iniciativa contempla la incorporación de 270 colectivos para cubrir el servicio.

Marcelo Pasciuto, director de la compañía, explicó que la empresa ya se puso a disposición del Ejecutivo municipal. “Nosotros presentamos ayer a las 14 horas una nota vía digital al señor intendente poniéndonos a disposición con nuestra empresa para lo que él necesite”, señaló en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7).

Según detalló, la propuesta apunta a cubrir los tres corredores actualmente afectados por la crisis del sistema. “Nuestro objetivo era, cuando se caducó o se le sacó el permiso a Fono, hacer una oferta por 270 colectivos para atender los tres corredores”, afirmó.

Qué colectivos propone DOTA para Córdoba

El empresario también detalló las características de las unidades que podrían incorporarse al sistema local. “En Córdoba nosotros trabajamos con la marca Agrale, colectivos carrocería Todobus, aire acondicionado frío y en algunos frío-calor, piso bajo”, explicó.

Según indicó, la flota prevista incluiría unidades relativamente nuevas. “Estamos hablando de modelos 2019 en adelante, va a haber coches cero kilómetro 2022 o 2023, como cualquier línea del conurbano de Buenos Aires”, señaló. "Vos en Buenos Aires tenés un promedio de modelo, 7 años modelo; hay colectivos nuevos, colectivos usados. En el régimen del Distrito Federal de Capital Federal son 10 años modelo. En las líneas interurbanas que entran a Provincia y a Capital son 13 años modelo. Y en las comunales de la Provincia de Buenos Aires, 15 años modelo. Por lo tanto, donde uno pone una licitación y dice "bueno, te la doy y quiero todo cero kilómetro", es inviable. Hay que aplicar una lógica: un porcentaje nuevo, un porcentaje tanto años, y buscar el promedio y buscar el servicio. Porque si no, nadie va a poder pagar todos los colectivos nuevos y dentro de dos años se va a fundir esa empresa y vamos a estar siempre en el mismo círculo"

También planteó que los esquemas de concesión deben ofrecer estabilidad para que las empresas puedan invertir. “Los permisos tienen que ser con una proyección donde el inversor tenga la posibilidad de invertir y de trabajar”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que los contratos de corta duración generan incertidumbre en el sistema. “Lo que vengo viendo en Córdoba es que son permisos precarios por poco tiempo, y eso da una inestabilidad de ambas partes”, explicó.

La Municipalidad de Córdoba dispuso un plan de contingencia en los corredores de FAM

En medio de versiones que circularon en los últimos días, el directivo también negó que la compañía tenga relación con los problemas que derivaron en la salida de la anterior prestataria. “No, nosotros no tenemos nada que ver, estamos acá en Buenos Aires. Somos empresarios de 70 años, tercera generación, es una empresa familiar”, afirmó.

La propuesta de DOTA quedó formalmente presentada ante el municipio y la decisión final dependerá de la estrategia que defina el gobierno local. “Nosotros ya nos presentamos, el presidente del grupo presentó una nota y estamos a disposición. Después queda en la espalda política de lo que quieran hacer”, concluyó Pasciuto.

Cuánto tardaría DOTA en comenzar a operar

Consultado sobre los plazos para iniciar el servicio, Pasciutoaseguró que la empresa podría poner en marcha la operación en pocas semanas. “Yo creo que en 15 o 20 días podríamos estar funcionando todo a cargo de nuestra empresa, con nuestro personal y con nuestros gerentes. Sería una organización nueva para Córdoba”, indicó.

El directivo explicó que, aunque el grupo tiene una larga trayectoria en el transporte urbano, hasta ahora no opera fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. “Hasta ahora nosotros no hicimos nunca transporte en el interior. En el AMBA sí; tenemos 68 líneas, 4.000 colectivos y 13.000 empleados”, precisó.