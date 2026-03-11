Cápsula Producciones: el proyecto cordobés que transforma el cine en experiencias inmersivas con música en vivo

Ver una película con la banda sonora interpretada en vivo mientras actores caracterizados interactúan con el público y la escenografía recrea el universo del film. Esa es la propuesta de Cápsula Producciones, un proyecto cordobés que combina cine, música y experiencias inmersivas y que en pocos meses logró convocar a cientos de espectadores en cada función.

La iniciativa comenzó en diciembre del año pasado y ya realizó dos experiencias con funciones completas. La primera fue con Interestelar, mientras que la segunda recreó el mundo de Harry Potter. “Hasta ahora empezamos todo en diciembre del año pasado. Piratas del Caribe es la tercera cápsula que vamos a hacer, el domingo 29 de marzo”, explicó María Mealla, una de las creadoras del proyecto.

La propuesta no se limita a proyectar una película con música en vivo. Cada función busca construir una experiencia completa en la que el público ingrese al universo de la historia. “Estamos buscando redoblar la apuesta de que no sea solamente el cine con los músicos en vivo, sino que la gente entre y se meta en el mundo de la película”, contó Yamil Abdelnabe, otro de los creadores.

En la cápsula de Harry Potter el público pudo interactuar con actores caracterizados y participar de espacios escenográficos inspirados en la saga. “Contratamos actores, compramos el gorro de Harry Potter y la gente se sacaba fotos con el gorro. Los actores estaban interactuando con el público”, detalló Abdelnabe.

La próxima función buscará replicar esa lógica. Para la cápsula dedicada a Piratas del Caribe, el equipo planea recrear el ambiente de la saga con nuevos elementos escenográficos. “Va a estar el Jack Sparrow cordobés interactuando con la gente y vamos a armar un spot de escenografía que hace alusión al barco pirata para que el público se saque fotos”, adelantó.

El lugar elegido para desarrollar las funciones fue Studio Theater, un espacio cultural que cuenta con capacidad para 400 personas y condiciones acústicas adecuadas para la música en vivo.

Músicos cordobeses y funciones agotadas

Uno de los elementos centrales de cada cápsula es la banda sonora interpretada en vivo. Pero no se trata de una banda fija: los músicos cambian según la película y el tipo de instrumentos que requiere cada partitura.

El encargado de coordinar ese trabajo es el arreglista Tomás Navarro, quien adapta la música original de cada film para ser interpretada durante la proyección. “Dependiendo de la película es la composición de cómo va a estar armada la banda sonora. No se usan los mismos instrumentos para Harry Potter que para Avatar o Star Wars”, explicó Mealla.

Según contó Pablo Costa, uno de los creadores, los músicos se convocan específicamente para cada función. “Son músicos sesionistas. Dependiendo de la composición musical que se haga, Tomás sale en busca de los músicos que van a participar en esa función”, explicó.

A pesar de ser un proyecto reciente, el ciclo ya logró convocar a una gran cantidad de público. La primera cápsula, dedicada a Interestelar, reunió a alrededor de 400 espectadores, mientras que la experiencia basada en Harry Potter llegó a convocar hasta 760 personas en dos funciones. “La última función fue un logro porque llenamos dos funciones prácticamente sin promoción”, contó Abdelnabe.

Entradas y próximas cápsulas

El precio de las entradas varía según el nivel de producción de cada experiencia. “Para Harry Potter era un poco más cara porque tuvimos que contratar más actores, pero para Piratas del Caribe la entrada cuesta 25.000 pesos”, explicó Mealla.

El equipo ya trabaja en nuevas cápsulas para los próximos meses, con películas icónicas del cine. Entre las producciones previstas aparecen Star Wars, Avatar, El Señor de los Anillos, Gladiador y Titanic, además de una posible repetición de Interestelar, una de las funciones más solicitadas por el público. “Sabemos que en mayo vamos a hacer Star Wars porque se cumple un aniversario. También tenemos pensadas películas como Avatar y El Señor de los Anillos”, adelantó.

La idea, explican sus creadores, es sostener una cápsula por mes durante todo el año y seguir ampliando la propuesta. “Lo que buscamos es que la gente entre y se meta en ese mundo por un rato. Esa es la idea de la cápsula: que te envuelva y te saque del mundo real”, resumió Abdelnabe.