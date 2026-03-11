Brecha salarial en Córdoba: mujeres profesionales ganan hasta 32% menos que los hombres, según un informe de FEPUC

Aunque las mujeres son mayoría entre quienes cuentan con formación universitaria, esa presencia no se traduce en igualdad en el mercado laboral. Un informe elaborado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) advierte que las profesionales perciben ingresos considerablemente menores que los varones, incluso cuando tienen el mismo nivel de formación.

El estudio, titulado “El espejismo de la igualdad profesional”, fue presentado en el marco del Día Internacional de la Mujer y analiza las condiciones laborales de profesionales con educación superior en la provincia. Según los datos relevados, las mujeres registran en promedio ingresos hasta 32% menores que los hombres dentro del mismo universo profesional.

“Siempre partimos del imaginario de que la educación superior puede ser un gran igualador social. Pensamos que, porque tengo el mismo título que mi compañero varón, cuando ingresamos al mercado laboral vamos a tener las mismas oportunidades. Pero parece que desde el punto de largada no salimos con las mismas posibilidades”, explicó Liliana Barbero, directora del Observatorio de Profesionales de FEPUC.

Más formación, menos ingresos

El relevamiento muestra una paradoja: las mujeres son mayoría entre quienes tienen educación superior, pero eso no se refleja en los niveles de ingreso. De acuerdo con el Censo 2022, el 63% de las personas con formación universitaria en Argentina son mujeres, mientras que en Córdoba el informe detecta que el 59% de los profesionales también son mujeres.

Además, el nivel de formación continúa siendo elevado: solo dos de cada diez profesionales mujeres no cuentan con estudios de posgrado, lo que implica que la mayoría posee especializaciones, maestrías o doctorados.

Sin embargo, cuando se analizan los ingresos aparecen fuertes diferencias. El informe indica que ocho de cada diez mujeres profesionales ganan menos de dos millones de pesos, mientras que entre quienes superan los seis millones de pesos mensuales hay cinco varones por cada mujer.

La tendencia también aparece en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que detecta que la brecha salarial entre profesionales con educación superior se mantiene cerca del 30% desde 2011.

El peso del cuidado y la “pobreza de tiempo”

El informe identifica varios factores estructurales que explican esta desigualdad. Uno de ellos es la organización social del cuidado, que sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Según los datos relevados por el Observatorio, el 50% de los profesionales varones trabaja más de diez horas por día, mientras que entre las mujeres ese porcentaje baja al 36%.

“El mercado laboral premia la disponibilidad total de tiempo para trabajar”, explicó Barbero.

En ese sentido, el estudio introduce el concepto de “pobreza de tiempo”, una situación en la que las mujeres tienen menos disponibilidad para ampliar su jornada laboral debido a tareas vinculadas al cuidado de hijos o adultos mayores. La desigualdad también aparece entre quienes son sostén de hogar. Las profesionales que cumplen ese rol perciben en promedio un 28% menos que los varones en la misma situación, mientras que las madres solas registran una brecha cercana al 27% respecto de los padres solos.

Precarización laboral y monotributo

Otro de los factores que contribuyen a la desigualdad es la modalidad de contratación. El informe señala que casi el 29% de las profesionales ingresan al mercado laboral bajo la figura de monotributo, una modalidad que, si bien permite facturar servicios, implica menor estabilidad laboral y menos derechos. "Siendo monotributista uno también tiene menos derechos laborales, no nos dan licencia por maternidad ni licencia por enfermedad”, indicó Barbero.

Las brechas también varían según el ámbito laboral. En el sector público, donde existen mayores regulaciones, la diferencia salarial entre hombres y mujeres ronda el 22%. En cambio, en el sector privado —donde las condiciones laborales suelen ser más flexibles— la brecha puede alcanzar hasta el 39%.

Según Barbero, otra diferencia importante aparece en el acceso a cargos jerárquicos. Los varones tienen más presencia en puestos de dirección o conducción, mientras que las mujeres suelen concentrarse en roles de coordinación o jefatura intermedia. Para la directora del Observatorio de FEPUC, los datos reflejan la necesidad de repensar las políticas laborales desde una perspectiva de género. “Hay que empezar a pensar el cuidado como una responsabilidad colectiva y no individual. Eso es fundamental para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral”, sostuvo.

En ese sentido, el informe plantea la necesidad de avanzar en políticas que contemplen licencias parentales más amplias, sistemas de cuidado y regulaciones laborales que reduzcan la precarización, especialmente en los primeros años de inserción profesional.