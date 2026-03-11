Crisis en el transporte urbano: concejal calificó de "horrorosa" la situación que "padecen" los usuarios

El concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, Marcos Vázquez, pidió disculpas a los vecinos y calificó de “horrorosa” la situación que “padecen” los usuarios de los corredores 2, 5 y 7 del transporte urbano tras la salida de la empresa FAM.

Crisis por FAM

"La sensación es totalmente negativa, es lamentable, nos hace sentir mal seamos o no usuarios lo que está padeciendo mucha gente en la ciudad. Nosotros en ese sentido en el Concejo Deliberante, en la comisión que me toca presidir, que es la de servicios públicos, hoy hemos convocado a esta comisión para poder avanzar en lo que se refiere a la estructura de la ordenanza que está creando el marco regulatorio del transporte masivo", señaló en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Además el funcionario reconoció la responsabilidad que le compete al municipio en la gestión de esta problemática, aunque aclaró que las medidas actuales son transitorias.

"Claramente nosotros somos responsables por eso estamos trabajando en buscar la solución contrarreloj. La realidad indica que los únicos perjudicados son los vecinos y nosotros vamos a trabajar para resolverlo", afirmó en diálogo con Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

“Paliativo”

"Nosotros entendemos de que lo que hoy existe es un paliativo que no termina de resolver la situación en un 100%, pero desde lo que nos corresponde en el Concejo Deliberante vamos a a seguir discutiendo y acelerar el procedimiento para tratar este proyecto", insistió Vázquez.

"La ciudad viene padeciendo una situación estructural, mal funcionamiento del sistema en general desde hace muchísimos años, pero no quiero ponerlo como excusa, sino que también insisto con esto: la situación nacional, el contexto económico y la quita de subsidios en todo el país está generando que no solamente en nuestra ciudad, sino en el resto del país haya una situación compleja en el transporte público, cuando todos sabemos de que esos subsidios no son tirar plata a la basura, sino que es resolver un problema de los ciudadanos", argumentó.

“Situación horrorosa”

Y luego completó: "Entiendo de que desde el Ejecutivo se están arbitrando las medidas y por supuesto que la instancia a nuestros vecinos es la de pedir disculpas, de pedir perdón por una situación que realmente están padeciendo estos días”.

“No voy a a intentar expresarme de otra manera porque es lo que siento. Es una situación realmente horrorosa la que padecen todos los que tienen que utilizarlo para ir a trabajar", concluyó Vázquez.