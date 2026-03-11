Transporte urbano en crisis: “En menos de 20 días estarán operando las nuevas empresas”

El presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante de Córdoba, Martín Simonian, defendió la decisión del municipio de avanzar en la salida del Grupo FAM del sistema de transporte urbano y anticipó que en las próximas semanas comenzarán a operar nuevas empresas en los corredores que hoy están en transición.

“Hasta hace unos días atrás el universo del sistema de transporte estaba dividido en cuatro empresas: Tamsau, Sibus, Coniferal y Grupo FAM. De esas cuatro, FAM aproximadamente tenía el 20% de las líneas. Es decir que en el resto —el 80%— es aceptado por los usuarios”, explicó el concejal, uno de los dirigentes más cercanos al intendente Daniel Passerini.

Según Simonian, la gestión municipal venía detectando distintos incumplimientos por parte de la empresa. “El Estado municipal venía advirtiendo por distintos incumplimientos menores —que lo marcó el Observatorio de la Movilidad— y se encuentra la gestión municipal con un pedido en donde FAM le hacía ver al municipio que no contaba con el dinero para comprar el gasoil para su flota”, señaló.

El concejal agregó que la situación se agravó con episodios que generaron sospechas dentro del Ejecutivo municipal. “Esto se suma a la presencia de azúcar en los motores, al retiro de las placas de las palancas de cambios y la desaparición misteriosa de 200 llaves de colectivos. Entendimos que era una forma de chantajear a la autoridad municipal que no quería prorrogarle más rutas”, afirmó.

En ese contexto, Simonian sostuvo que la empresa buscaba presionar para conservar los corredores que tenía a su cargo. “Por un lado FAM venía bregando por mantener los corredores, sino que además tiene cientos de actas que se tramitan en el Tribunal de Faltas por incumplimientos. Sino que también ante la no respuesta de la municipalidad no contaba con el gasoil”, indicó.

En 20 días, nuevas empresas circularán por Córdoba

Mientras se desarrollaba ese conflicto, el municipio comenzó conversaciones con otras compañías para reorganizar el sistema. “Paralelamente la municipalidad venía dialogando con otras empresas. Quizás en menos de 20 días estarán las empresas que reemplazarán a FAM, con coches —algunos— cero kilómetros que intervendrán en el mercado local”, anticipó.

El concejal también destacó que el operativo de transición cuenta con el acompañamiento de las empresas que actualmente prestan servicio y de los trabajadores del sistema. “Este operativo goza del acompañamiento de las empresas y los trabajadores. Estamos hablando que una ruta habitual tiene una merma del 15% de las unidades”, explicó.

Durante este período de reorganización, el servicio continuará funcionando con gratuidad en algunos corredores afectados por la reestructuración. “Continuará siendo gratuito hasta que se normalice, es la decisión del intendente Daniel Passerini”, señaló Simonian.

El dirigente oficialista también hizo referencia a la complejidad económica que implica operar el transporte urbano. En ese sentido, mencionó la situación de una de las empresas que continúa dentro del sistema. “Hoy Coniferal tiene una flota bastante nueva. Adquirió 150 unidades que van a llegar, recién, este año. Eso habla de lo complicado que es prestar el servicio”, afirmó.

Finalmente, Simonian vinculó el proceso actual con la discusión de fondo que se abrirá en el Concejo Deliberante cuando se trate el nuevo marco regulatorio del transporte. “En el Concejo Deliberante, cuando se apruebe el marco regulatorio. Por eso este período de precariedad, que servirá para reacomodar los actores que van a encarar los próximos 10 años del transporte urbano de pasajeros”, concluyó.