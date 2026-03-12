El “Camisetazo” llega al Buen Pastor: la feria que reúne a hinchas de todos los clubes en "armonía" y tendrá 1.500 camisetas de fútbol

Las camisetas de fútbol también cuentan historias. Algunas recuerdan campeonatos, otras partidos inolvidables y muchas simplemente forman parte de la identidad de un club. Ese universo de coleccionistas y fanáticos tendrá su propio punto de encuentro el sábado 14 de marzo en Córdoba con una nueva edición del “Camisetazo”, una feria dedicada al intercambio y venta de camisetas de equipos de todo el mundo.

El evento se realizará en el Paseo del Buen Pastor y reunirá a coleccionistas, vendedores y aficionados que podrán recorrer stands con más de 1.500 camisetas, desde modelos actuales hasta piezas vintage o incluso utilizadas por jugadores en partidos oficiales.

La iniciativa nació casi de casualidad. Maximiliano Gandolfi, uno de los organizadores, cuenta que la idea surgió junto a su amigo Mauricio Ardiles, ambos coleccionistas desde hace más de dos décadas. “Somos coleccionistas de camisetas desde hace 20 o 25 años. Empezamos a ir a convenciones en Buenos Aires donde cada uno llevaba su colección o camisetas para intercambiar, y en un viaje de vuelta a Córdoba dijimos: ‘Che, estaría bueno armar algo así acá, porque nunca se había hecho’”, recordó.

El corazón del Camisetazo es la feria. Los visitantes pueden recorrer stands donde se exhiben camisetas para comprar, vender o intercambiar, pero también objetos vinculados al coleccionismo futbolero.

Para esta edición se pondrán en circulación alrededor de 1.500 camisetas, una cifra muy superior a la del primer encuentro. “En el primer evento llevábamos 200 o 250. Ahora ya pasamos a un volumen mucho más grande”, detalló.

Entre las piezas más buscadas aparecen camisetas vintage de los años 90, modelos históricos de clubes cordobeses y camisetas de la Selección Argentina. “Las de los 90 son las que más buscan los coleccionistas. También hay de Belgrano, Talleres, Instituto, y camisetas de ligas del exterior, de Europa, Asia o México”, señaló.

Algunas de ellas fueron utilizadas por futbolistas profesionales, lo que eleva su valor. “El precio depende del modelo, el año, el jugador que la usó y el estado. Pero puede ir desde 100 mil hasta 250 mil pesos o más”, explicó Gandolfi.

En el último evento, contó Maximiliano, se vendió una camiseta icónica de Boca de los años 90 con el sponsor Parmalat por "unos 250 mil pesos".

Un espacio donde se cruzan todas las hinchadas

Más allá del coleccionismo, los organizadores destacan que el evento se transformó en un punto de encuentro para hinchas de distintos clubes. “Logramos juntar en armonía a hinchas de diferentes equipos: Talleres, Belgrano, Instituto, Racing, Boca, River”, contó Gandolfi.

Según explicó, muchas veces el intercambio no se limita a la compra o venta de camisetas, sino también a conversaciones entre fanáticos que analizan detalles de cada prenda. “Nos juntamos a debatir cosas que para un coleccionista son importantes: los parches, los sponsors, las versiones de cada camiseta y también a darnos una mano entre todos”.

Además de la feria, el Camisetazo tendrá un formato de evento social con música y propuestas gastronómicas. Durante la jornada habrá DJ en vivo, sorteos y un buffet con comidas y bebidas. “El lugar siempre propone promociones, como 2x1 en pintas o gaseosas. La idea es que la gente venga, recorra los stands, se quede charlando y pase un buen rato”, explicó el organizador.

El coleccionista detrás del evento

Gandolfi no solo organiza el encuentro: también es coleccionista. Su especialidad son las camisetas de Instituto. “En mi colección personal debo tener más de 250 camisetas, todas usadas por jugadores y todas originales”, contó.

Además, tiene una tienda dedicada al coleccionismo llamada Reliquias Instituto, donde comercializa piezas vinculadas a la historia del club.