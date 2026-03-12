Corredor 7 del transporte urbano: SolBus asegura que "estaría en condiciones de arrancar a principios de abril"

El representante legal de SolBus, Christian Boess, afirmó que la empresa “estaría en condiciones” de hacerse cargo del servicio del corredor 7 del transporte urbano de Córdoba luego de que la Municipalidad le quitara la concesión a FAM.

Transporte urbano de Córdoba: quiénes son las empresas que van a operar los corredores 2, 5, 7 y los 600

70 colectivos 0 kilómetro

“Yo creo que está muy avanzado. En realidad se está culminando con detalles de tipo jurídico de la vinculación contractual”, explicó el apoderado del grupo MR de San Luis que también presta servicios en Comodoro Rivadavia, como lo había adelantado PERFIL CÓRDOBA.

“Se ha trabajado arduamente en lo técnico y podemos decir que sí, que SolBus estaría en condiciones de arrancar a principios de abril con mucho entusiasmo, con una apuesta importante, con 70 unidades cero kilómetro que no son una promesa, que están, es cuestión de que desembarquen en nuestra ciudad”, agregó en declaraciones a “El Doce”.

Además consideró que la compañía es “una empresa con muy buenos antecedentes tanto en el orden interurbano como en el urbano en otras ciudades, con experiencia, muy ordenada, con capital propio, con un proyecto de trabajo concreto, con buenas intenciones, con voluntad, con ganas de revertir toda esta situación”.

Boess señaló que “naturalmente” le “preocupa el estado de la contingencia porque la gente demanda servicios y vamos a aparecer en un contexto posiblemente con la gente cansada y debutar bajo presión en el primer partido”.

“Esa es una realidad que no podemos dejar de estar advirtiendo pero el esfuerzo de los dueños de la empresa, el personal técnico de la empresa y por supuesto también de la Municipalidad es arduo”, aclaró.

Crisis en el transporte urbano: concejal calificó de "horrorosa" la situación que "padecen" los usuarios

Corredor 7

“Estaríamos en condiciones de arrancar lo antes posible. El corredor necesita los colectivos que la empresa los tiene. Son 70 colectivos unidades 0 km. Ese es su número técnico”, analizó Boess.

“Por supuesto que como es habitual en este tipo de situaciones la empresa absorbería a los trabajadores que forman parte de esa línea. Pretendemos ganas de trabajar y trabajo efectivo, y lo vamos a exigir pero también lo vamos a compensar. Y el lugar de esos trabajadores estaría asegurado en la empresa”, adelantó sobre la situación de los choferes.

“Es un corredor de muchísima exigencia, es troncal. Tiene un gran volumen de transporte de pasajeros. Lo conocemos por supuesto. Hay un conocimiento si se quiere teórico, de estudio, de proyecto, y hay un conocimiento que surge del tránsito de las calles. Hay una recolección de datos que necesariamente debe hacerse en el campo”, finalizó Boess.