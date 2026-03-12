Festival del Fernet en Cosquín: la bebida que “no tiene clase social” y ahora tendrá su propio monumento

El Festival Provincial del Fernet tendrá este año una nueva sede: Cosquín. El evento, que nació en Cruz del Eje y busca celebrar una de las bebidas más asociadas a la identidad cordobesa, se realizará en la Plaza Próspero Molina, escenario histórico de los grandes festivales del país.

El festival tuvo su primera edición en 2019 en Cruz del Eje, con un formato reducido de una sola noche. Luego de la pausa obligada por la pandemia, volvió en 2022 con una segunda edición y ahora apuesta a consolidarse en uno de los escenarios más emblemáticos de la cultura popular argentina.

El proyecto del primer monumento

Una de las iniciativas más llamativas del festival será la elección del primer monumento dedicado al fernet con coca. La propuesta busca rendir homenaje a la bebida que, para los organizadores, forma parte de la identidad cultural cordobesa.

La organización presentará cuatro bocetos de esculturas que serán publicados en redes sociales para que el público vote su preferido. “A partir de mañana van a salir en nuestras redes cuatro bocetos para que la gente vote”, explicó Adrian Roger, el productor del evento.

El diseño ganador se anunciará durante la última jornada del festival. “El último día, el más votado será el que se realice”, detalló.

La obra será desarrollada posteriormente junto a la Cámara de Escultores de la Provincia y la Escuela de Bellas Artes de Cruz del Eje, instituciones que participarán en el proceso artístico y técnico de la pieza.

Según adelantaron desde la organización, el lugar donde se instalará la escultura todavía no está definido y podría decidirse también mediante una consulta pública. “Una vez realizada, quizás hagamos alguna votación. El fernet es de todos, así que veremos dónde queda finalmente”, señaló.

La iniciativa forma parte de una propuesta más amplia del festival para poner en valor la historia de la bebida, que también incluirá actividades culturales vinculadas a su origen y a la llamada “Ruta del Fernet”.

Una bebida que atraviesa a toda la sociedad

Para los impulsores del evento, la mezcla de aperitivo y gaseosa trascendió lo gastronómico para convertirse en un símbolo cultural. “El fernet con coca es sinónimo de los cordobeses, pero también creemos que es algo que nos identifica culturalmente”, explicó el productor.

La propuesta del festival busca reflejar ese carácter transversal. Por eso, la programación combina distintos estilos musicales y públicos. “Pensamos que el fernet no tiene estándares sociales. Lo bebe desde el que más plata tiene hasta el que menos tiene; el que escucha folklore o el que escucha cumbia”, sostuvo.

“Gracias a esa creación tenemos el máximo reunidor social que tenemos los argentinos”, explicó Roger.

Entre los artistas confirmados aparecen Los Abuelos de la Nada, El Negro Álvarez, Lisandro Márquez, Monada y El Negro Videla, además de bandas de rock y músicos de Cruz del Eje.

Cuatro días de festival

El evento se desarrollará durante cuatro jornadas. Las noches principales serán sábado 21 y domingo 22, con una grilla que incluye nueve artistas por día y una mezcla de folklore, cuarteto, rock y humor.

Las entradas para esas fechas tendrán valores populares: 20 mil pesos por día o 30 mil pesos el abono para las dos noches.

En tanto, la jornada de apertura y la de cierre serán con entrada libre y estarán dedicadas a actividades culturales vinculadas a la historia de la bebida.