La inflación, Adorni y el golpe a la ilusión

La inflación proyectada en el Presupuesto nacional para 2026 es de 10,1%. Pero la estimación podría verse superada antes de mitad de año: la inflación acumulada en enero y febrero alcanzó el 5,9%, según el Indec. A la par de este dato, Manuel Adorni admitió que subió a su mujer al avión presidencial para que lo acompañara a la Semana Argentina en Nueva York, de la que el jefe de Gabinete participó junto al presidente Javier Milei y otros ministros. Las dos cuestiones están llamadas a impactar en las expectativas sobre lo que vino a hacer, y lo que se le demandaba, a este gobierno.

Junto al equilibrio fiscal, la baja de la inflación es el principal activo de la gestión de Javier Milei. El Gobierno llevó el índice de 117,8% en 2024 a 31,5% el año pasado. Ese activo, sin embargo, está mostrando sus límites: con aumentos en las tarifas de servicios (6,8%) y en alimentos (3,3%) por encima del índice general, la inflación repitió en febrero el 2,9% de enero; no ha bajado en los últimos nueve meses y se duplicó desde el 1,5% de mayo pasado. Se espera que el dato de marzo también mostrará una aceleración, por razones estacionales y por el impacto de la suba en los combustibles, consecuencia esto último de la guerra en Oriente Medio.

A pesar de que el Presidente insistió en una entrevista el último fin de semana en que la inflación de agosto empezará con 0, los datos indican que el Gobierno no está pudiendo controlar esta variable, que demora la esperada recuperación en los ingresos. Algo que los consumidores han podido experimentar anticipadamente, ahora se hace visible en las estadísticas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La inflación no ha bajado en 9 meses y se duplicó desde mayo pasado

El ministro Luis Caputo recibió el dato de febrero con un posteo en X que destaca que la economía continúa en un proceso de corrección de precios relativos, que se expresa en la suba de un 4,3% en los servicios. En efecto, el Gobierno postergó el año pasado las correcciones en las tarifas por temor a un impacto negativo en las elecciones de medio término. Además, en enero, Caputo había decidido que no se implementaría una nueva medición del IPC elaborada por los técnicos del Indec, que actualizaba (a 2018) la estructura de gastos de los hogares y contemplaba una mayor ponderación de servicios, comunicación y transporte en el cálculo de la inflación. Lo que derivó en la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del instituto de estadísticas.

Si bien un informe de la consultora LCG indica que con la metodología descartada, la inflación de febrero se habría acelerado al 3,1% (apenas 0,2% más), la diferencia más significativa se advierte en la inflación pasada: según el centro CEPA, con el cálculo descartado, desde la llegada de Milei al poder la inflación habría acumulado un 324,4%, en lugar del 280,5% que refleja el Indec. La diferencia no es menor y podría haber determinado cambios en otras variables, desde un ajuste en el tipo de cambio hasta una mejora en los haberes de los jubilados.

Otro indicador inquietante es el de la inflación núcleo, que hace meses supera el índice general y en febrero alcanzó el 3,1%. Al no medir ni servicios regulados ni bienes con variaciones estacionales, la núcleo es el dato que mejor refleja la inflación real.

“Una inflación estabilizada en cerca del 3% y con la core acelerando muestra que el proceso de desinflación viene siendo más difícil que el anunciado por el Gobierno, independientemente de la metodología de cálculo empleada. Por ahora una actividad poco pujante, con un crecimiento pobre y marcadamente desigual entre sectores; la apertura comercial y el tipo de cambio estable vienen actuando como anclas, pero a un costo elevado, y ya con efectos marginales”, dice el informe de LCG.

La reducción de la inflación desde los niveles de 2023 repercutió en un beneficio para los sectores menos favorecidos, lo que se tradujo en una reducción en los niveles de pobreza (31,6% en el primer semestre de 2025, contra 40,1 en el mismo período en 2023, según el Indec).

Un trabajo del Observatorio Social de la UCA de febrero pasado indica que aunque la baja en la pobreza está sobrestimada por los índices oficiales, muestra mejoras significativas en el indicador de estrés económico, que mide la percepción que cada familia tiene de su dificultad para cubrir necesidades básicas insatisfechas, y en los niveles de inseguridad alimentaria entre los hogares de los estratos bajos, respecto de los porcentajes de 2023 .

Las dificultades que muestra el proceso de desinflación llevan a la pregunta sobre si esas mejoras podrían eventualmente empezar a ralentizarse. O bien, ante el empinamiento de indicadores negativos sobre la marcha y las expectativas de mejora de la economía, si el esfuerzo que ha impuesto el Gobierno vale la pena.

Volare

Aunque de gravedad relativa, el episodio que envolvió esta semana al jefe de Gabinete Manuel Adorni podría dar lugar a otro tipo de frustración en otro segmento de los que han venido acompañando al gobierno de Milei.

Adorni subió sin justificación a su mujer a un vuelo oficial a Nueva York, donde una robusta comitiva del Gobierno participó de un road-show en busca de inversiones para la Argentina. Peor que eso, el jefe de gabinete viajó semanas atrás a Punta del Este en un avión privado, según publicó eldiarioar, una erogación que no se corresponde con sus niveles de ingreso ni patrimonio.

Adorni y la foto con su esposa que disparó la polémica desde Nueva York.

Milei no ha mostrado una preocupación particular por el tema corrupción. Si bien en ocasiones cuestiona la venalidad del kirchnerismo, no es un asunto en torno a la cual este presidente construyera su discurso. Sin embargo, el señalamiento a una “casta” privilegiada, responsable definitiva de la declinación de la Argentina, ha sido clave en la narrativa del Presidente, además de elemento central de diferenciación con la clase política.

Infinitamente más graves, ni la revelación sobre la oscura promoción de una memecoin que involucra a Milei, ni las denuncias de coimas que comprometen a su hermana en la agencia de discapacidad parecen tener el peso simbólico de los enredos aéreos de Adorni, tan propios de “casta”.

Por si no bastara, el jefe de Gabinete le otorgó carácter sacrificial a su misión. En los años del menemismo no habría pasado de una subsecretaría.

wc



































