Guerra en Medio Oriente y el sándwich de Europa

La guerra en Irán cumple dos semanas sumando contradicciones de Estados Unidos al explicar qué persigue en su alianza bélica con Israel, y alterando el orden económico global y sus precios como en las grandes crisis de este siglo.

La Unión Europea (UE) se convirtió en un gran perdedor inocente de este conflicto, que acentúa la fragilidad energética y geopolítica general que sufre desde la guerra de Ucrania (2022) y la segunda presidencia de Donald Trump con sus destratos desde la potencia que supo apadrinar el proyecto comunitario por décadas.

El bloque, que sobrevivió a la crisis de 2008 y a la pandemia con sus propias respuestas, reaccionó en 2025 abriéndose a nuevos mercados cuando sintió las enormes presiones comerciales cruzadas que le plantearon EEUU y China.

Ahora, esta guerra de Medio Oriente vuelve a tensar su relación con EEUU, por la negativa a sumarse a la coalición con Israel sin aval de la ONU. Con el cruento flanco de Ucrania aún abierto, Europa parece el relleno de un sándwich geopolítico. Pero a eso le agregó esta semana una novedad muy sensible: disputas internas.

Sandwich de Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, provocó un sismo en el liderazgo de Bruselas. “Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial”. Su insólita convalidación de un mundo del más fuerte y sin reglas estilo Trump recibió una lluvia de críticas institucionales del bloque.

“Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales. No esferas de influencia”, la enmendó Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, cuando denunció una “nueva realidad en la que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y EEUU desafía el orden internacional basado en normas”. Al final, Von der Leyen se retractó.

Como explicamos en el libro Efecto Mariposa. ¿Hay un orden detrás del caos?, recién publicado, la UE se enfrenta a los mismos dilemas que otras regiones conmovidas por la disrupción que provoca Trump, pero en su caso se potencian por ser un mosaico de naciones y de ideas obligadas al consenso. ¿Podrá conservarlo?

La crisis de Medio Oriente obliga a la UE a revisar otra vez su proyecto de paz y desarrollo en un mundo de caos. Europa atraviesa otro momento existencial. Tendrá que recuperar la sabiduría de los líderes que la pensaron unida hace siete décadas, también a la salida de otra guerra, pero esta vez sin padrinazgos.

