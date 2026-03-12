La inflación no cede y volvió a marcar 2,9% en febrero, según el INDEC

La inflación de febrero se ubicó en 2,9%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata del mismo número que se registró en enero.

De esta manera, acumuló 5,9% en el primer bimestre y 33,1% en la comparación interanual.

Según el INDEC, la división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), seguida por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios, que en ambos casos se incrementó 3,3%.

Las dos divisiones que registraron menos variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

En cuanto las categorías, lideró Regulados (4,3%), seguida por IPC Núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

En desarrollo...