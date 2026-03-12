Wall Street: bonos y ADRs operan en rojo en un contexto internacional adverso

Las acciones y los bonos argentinos abrieron este jueves con caídas, en un contexto marcado por un nuevo aumento en el precio del petróleo y por una creciente preocupación sobre los impactos de la guerra en Medio Oriente.

En el plano local, además, persisten las repercusiones de la Argentina Week, mientras el mercado permanece a la expectativa por la publicación del dato de inflación de febrero.

Petróleo arriba de u$s 100 y mercados en rojo: el shock de Ormuz escala con la guerra

En cuanto a los ADRs o acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en su mayoría muestran caídas, lideradas por Mercado Libre con 5,1%, Ternium con 3,3% y Corporación America 3%. Edenor lidera el alza accionaria con 1,6%.

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares tienen caídas generalizadas lideradas por el GD46D (2%) y el GD35D (0,9%). En ese contexto, el riesgo país llega a los 561 puntos básicos. Así, el indicador sube 7 puntos frente al cierre del miércoles, cuando había terminado en 554 unidades.

Desempeño del mercado local y cotización del tipo de cambio este 12 de marzo

En la plaza local, el S&P Merval cae 0,9% en el día y llega a los 2.737.296,22 puntos básicos. Por su parte, Transener (1,2%), Cresud (1,2%) y Edenor (1,1%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en Banco Supervielle (3,5%), Grupo Financiero Galicia (3%) y Telecom Argentina (2,6%).

Este jueves 12 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.401. El dólar Blue cotiza a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

Manuel Adorni cerró el Argentina Week en Nueva York y respondió a las críticas por el viaje de su esposa

A la espera por el dato inflacionario de febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá esta tarde el dato de inflación de febrero. Los analistas privados estiman que la cifra estará entre 2,6%, en línea con el dato porteño, y 2,9%, como en enero.

De acuerdo con el último relevamiento de expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central se vio una suba de las proyecciones de inflación. En febrero, se esperaba que la inflación de ese mes fuera de 2,1%, mientras que la publicación de la semana pasada ubicó la estimación en 2,7%. El piso de 2% se perforaría recién en mayo.

Si el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero es igual o menor al 2,9% de enero, el Gobierno habrá logrado cortar una racha de cinco meses con inflación al alza.

FN LR CP