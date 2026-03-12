Petróleo arriba de u$s 100 y mercados en rojo: el shock de Ormuz escala con la guerra

La guerra en Medio Oriente dejó de ser un conflicto regional con impacto acotado y se convirtió en un shock con efectos directos sobre la energía, la inflación y los mercados financieros. Con el estrecho de Ormuz prácticamente paralizado por los ataques iraníes sobre objetivos energéticos y marítimos, el petróleo volvió a dispararse este jueves, llegó a cotizar por encima de los u$s 100 por barril y arrastró a la baja a las principales bolsas del mundo. Según AFP, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que el conflicto ya genera “la mayor perturbación” del suministro de petróleo de la historia.

El dato resume la magnitud del problema. La AIE informó que los países miembros acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor intervención coordinada jamás realizada por el organismo, para intentar compensar el golpe sobre la oferta. Sin embargo, el mercado reaccionó con escepticismo: la liberación no logró neutralizar el temor a una disrupción prolongada en Ormuz, una vía por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del crudo mundial.

Morgan Stanley asegura que el shock petrolero podría retrasar recortes de tasas en EE.UU.

La reacción fue inmediata. El Brent, referencia internacional, tocó este jueves 12 de marzo un máximo intradiario de u$s 101,59 y luego moderó parte de la suba para operar cerca de u$s 97. El WTI estadounidense se ubicó en torno de u$s 91,6, también con una suba cercana al 5%. Reuters reportó que el alza se produjo después de nuevos ataques iraníes sobre infraestructura de transporte y energía en el Golfo, incluyendo petroleros incendiados en aguas iraquíes, en una escalada que volvió a poner en duda la seguridad del flujo energético global.

Los tiempos del mercado y los tiempos del conflicto bélico

El mercado no mira solo el precio del barril, sino la profundidad del corte de oferta. En su informe de marzo, la AIE estimó que la producción global diaria de crudo cayó al menos 8 millones de barriles, con otros 2 millones vinculados a productos petroleros fuera de circulación. Solo los países del Golfo habrían reducido su bombeo conjunto en al menos 10 millones de barriles diarios, una cifra que por sí sola explica por qué la crisis excede un episodio geopolítico y empieza a parecerse a un shock energético global.

La lectura de los analistas es que el riesgo ya no es un salto transitorio, sino que el petróleo quede alto durante más tiempo. Kathleen Brooks, directora de research de XTB, advirtió que cuanto más tiempo se mantenga el crudo en niveles elevados, más dañino y persistente será el shock inflacionario para la economía mundial. Ese temor empezó a sentirse en los activos financieros: las bolsas europeas y asiáticas extendieron pérdidas, los futuros de Wall Street apuntaron a una apertura más débil y el dólar volvió a fortalecerse como refugio, en paralelo a una revisión de expectativas sobre tasas de interés más altas durante más tiempo.

Las caídas bursátiles fueron moderadas, pero generalizadas. Hacia media jornada GMT, Londres cedía 0,4%, París 0,5%, Frankfurt 0,1%, Tokio había cerrado con una baja de 1% y Hong Kong perdía 0,7%. En Nueva York, la rueda previa había terminado también en rojo, con una baja de 0,6% para el Dow Jones. El movimiento refleja una lógica clásica de mercado: castigo a sectores sensibles al costo energético, como aerolíneas y transporte, y mejor desempeño relativo para petroleras, compañías de defensa y activos vinculados a commodities.

De hecho, el impacto sobre la economía real ya empezó a asomar. Air New Zealand anunció la cancelación de 1.100 vuelos para los próximos dos meses por el encarecimiento del combustible, mientras Cathay Pacific informó nuevos recargos por jet fuel en la mayoría de sus rutas. Son señales tempranas de cómo un shock petrolero se traslada rápidamente al costo del transporte, a la logística y, en última instancia, a precios al consumidor.

Según el cable de AFP, en las últimas horas también se registraron explosiones en Dubái, incendios en depósitos de combustible en Omán, un nuevo ataque con drones sobre el yacimiento saudita de Shaybah y daños en Kuwait. A eso se sumó un ataque contra dos petroleros frente a Irak, con al menos un muerto y varios desaparecidos. El conflicto, además, empieza a irradiarse hacia otros sectores: Reuters informó que grandes firmas financieras y corporativas comenzaron a evacuar o cerrar oficinas en Dubái por amenazas vinculadas a la escalada regional.

La dimensión económica del episodio es clara. Cuando Ormuz se bloquea, no se encarece solo el petróleo: se altera una arteria central del comercio energético mundial. En 2025 circularon por esa vía unos 20 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados, además de una porción crítica del gas natural licuado exportado desde el Golfo. Por eso la AIE admitió que la liberación de reservas equivale a apenas unos 20 días del volumen que normalmente transita por el estrecho, una magnitud importante, pero insuficiente si la interrupción se prolonga.

El saldo es un mercado dominado por la incertidumbre. El petróleo ya volvió a niveles que reactivan el miedo a una nueva ola inflacionaria global, las bolsas operan con cautela y el dólar gana terreno como activo defensivo. La guerra en Ormuz, en otras palabras, ya dejó de ser una noticia militar: es un factor económico de primer orden. Y, como suele ocurrir con los shocks energéticos, sus efectos pueden sentirse mucho más allá del Golfo, desde las tarifas aéreas hasta las decisiones de los bancos centrales.

Fuente: AFP, con datos de mercado de Reuters y de la Agencia Internacional de Energía.