Morgan Stanley asegura que el shock petrolero podría retrasar recortes de tasas en EE.UU.

La Reserva Federal probablemente reanudará los recortes de las tasas de interés en junio, aunque existe el riesgo de que el próximo movimiento se retrase por el shock en los precios del petróleo causado por la guerra con Irán, según Morgan Stanley.

Estados Unidos anunció que destruyó 16 buques iraníes usados para minar el Estrecho de Ormuz

Los economistas del banco mantienen su proyección de que la Fed realizará dos recortes de un cuarto de punto este año —en junio y septiembre—, incluso cuando el aumento de los precios de la energía amenaza con agravar la inflación. Sin embargo, ven la posibilidad de que el banco central retrase la primera reducción hasta septiembre o incluso diciembre, lo que podría aplazar el siguiente recorte hasta 2027.

“Si la Fed atiende a su historia y mira más allá de las presiones de precios inducidas por el petróleo para aplicar una flexibilización antes de lo previsto, creemos que estamos en una buena posición”, escribió el economista jefe para Estados Unidos de Morgan Stanley, Michael Gapen, junto con sus colegas, en una nota el miércoles.

Disparada en el precio del petróleo y sacudón en los mercados

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo y sacudió a los mercados. Esto ha sembrado dudas sobre cuándo la Fed volverá a flexibilizar la política monetaria, y el mercado de futuros descuenta ahora solo un recorte de un cuarto de punto este año, probablemente en la reunión de octubre.

Aunque el presidente Donald Trump ha afirmado repetidamente en los últimos días que la guerra con Irán terminará “pronto” y la Agencia Internacional de Energía acordó el miércoles una liberación histórica de 400 millones de barriles de sus reservas de emergencia, los precios del crudo se han mantenido elevados, con el Brent cotizando en torno a US$90 por barril.

Si el precio del petróleo no regresa a los niveles previos al conflicto, el impacto sobre la inflación general sería mayor en 2026 y la tasa de desempleo también se mantendría moderadamente más alta hasta finales de 2028, según los economistas de Morgan Stanley. El crudo rondaba los US$70 por barril antes de que Trump iniciara la guerra.

“La Fed equilibraría esta tensión en su doble mandato flexibilizando más de lo que había previsto anteriormente”, señalaron Gapen y sus colegas. “Por lo tanto, un segundo riesgo para nuestra perspectiva de política monetaria es que la Fed recorte más tarde, pero recorte más”.

“En nuestra opinión, los precios actuales del mercado reflejan la elevada incertidumbre con respecto a la duración del conflicto y un reconocimiento de que la forma en que la Fed responda solo se volverá más clara con los datos y el paso del tiempo”, dijeron los economistas.