José Castillo: “La minería y el petróleo no pueden reemplazar los puestos de trabajo que genera la industria”

El debate por las consecuencias de Argentina Week continúa generando repercusiones. Para el economista José Castillo, el objetivo del evento era claro: posicionar al país ante inversores internacionales y promover nuevas oportunidades de negocios. Sin embargo, consideró que el mensaje presidencial terminó enviando señales contradictorias.

“No parecería ser la mejor forma de conseguir las ya difíciles inversiones extranjeras directas”, afirmó al analizar los discursos del presidente durante el roadshow realizado en Estados Unidos.

Castillo explicó que el encuentro había sido diseñado como una semana de promoción económica, con gobernadores y funcionarios buscando despertar interés en sectores estratégicos como energía y minería. “El Argentina Week tenía un objetivo: hacer un roadshow de inversiones con gobernadores y empresarios para generar confianza”, señaló.

No obstante, remarcó que el tono del discurso presidencial generó sorpresa entre los presentes. “Llama la atención si la mejor forma de ganar confianza es hacer un discurso contra dos de los más importantes empresarios del mercado local” sostuvo, en referencia a las críticas dirigidas a industriales argentinos.

El contraste con Expoagro y el clima de negocios

Para explicar la contradicción que observa en la estrategia oficial, Castillo comparó lo ocurrido en Estados Unidos con lo que sucedía simultáneamente en Argentina durante Expoagro.

Según el economista, ese evento mostró un clima muy distinto entre el sector público y privado. “En el mismo momento en que se hacía este roadshow en Nueva York, en Expoagro había colas de empresarios buscando créditos y un clima de cooperación entre dirigentes de distintos espacios”, explicó.

A su entender, ese contraste muestra dos maneras diferentes de construir confianza económica. “En ambos casos estamos hablando de inversiones y negocios, pero las señales que se dan son completamente distintas”, indicó.

Castillo subrayó que el problema central no es la falta de oportunidades económicas en el país, sino la percepción de estabilidad y previsibilidad. “Argentina tiene negocios concretos para ofrecer: Vaca Muerta, el litio, el uranio. El problema es la confianza y el clima de negocios”, explicó.

Una señal que puede afectar la llegada de capitales

El economista también planteó que la confrontación pública con empresarios locales puede generar incertidumbre incluso entre inversores extranjeros. “Difícilmente un clima belicoso contra empresarios sea la mejor forma de bajar el riesgo país o generar confianza”, advirtió.

Además, consideró que el discurso del presidente no parece un episodio aislado, sino una señal más estructural dentro de la estrategia económica. “Cuando un discurso se repite una y otra vez deja de ser un exabrupto y pasa a ser una definición de política”, sostuvo.

En ese sentido, interpretó que el modelo económico actual prioriza sectores extractivos como energía y minería por encima del desarrollo industrial. “Hay una apuesta clara por gas, petróleo y minería, pero no por la industria”, señaló.

Sin embargo, advirtió que ese esquema tiene limitaciones estructurales para el mercado laboral. “La minería y el petróleo no pueden reemplazar los puestos de trabajo que genera la industria”, concluyó.

