La nafta subió 6% desde que comenzó la guerra en Irán y el litro ronda los 1,295 dólares

La nafta en Argentina registró una suba cercana al 6% en las últimas semanas en medio del aumento del precio internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, un movimiento que impacta en el costo de los combustibles, la inflación y el funcionamiento del mercado energético local, en un contexto de volatilidad global, cambios en la regulación y diferencias de precios entre provincias. El incremento se produjo mientras el barril de Brent superó los u$s100 y obligó a ajustar valores en surtidores.

Marín, de YPF, descartó "cimbronazos con el precio de los combustibles"

Los vaivenes en el precio del barril Brent, impulsados por la escalada del conflicto en Medio Oriente, provocaron un aumento también en el precio de los combustibles en la Argentina.

Según la consultora Eco Go, la nafta registró un alza cercana al 6% desde el inicio de la crisis internacional, aunque el incremento no fue uniforme en todas las estaciones de servicio del país.

El informe señaló que "el shock externo elevó el precio del petróleo hasta niveles de u$s104 por barril, después de haber tocado u$s118, acumulando una suba de alrededor del 50% desde el inicio del conflicto, lo que presiona el costo de refinación local y el precio final en surtidor".

Para la economía argentina, este escenario funciona como un arma de doble filo, ya que mejora la rentabilidad de las exportaciones energéticas, pero al mismo tiempo encarece el abastecimiento interno y aumenta el costo de importación de gas natural licuado.

El impacto sobre la inflación también es relevante, debido a que los combustibles tienen una ponderación de 3,8% dentro del índice de precios, por lo que cada aumento del 10% en el ticket suma alrededor de 0,38 puntos porcentuales al IPC, aunque el traslado final depende de impuestos y decisiones oficiales.

El relevamiento de precios minoristas mostró subas cercanas al 4% en surtidor en la primera semana de marzo, en un contexto en el que también aumentaron otros costos regulados, como electricidad y peajes.

Cómo quedó el precio y el ranking internacional de la nafta

Tras los aumentos, el precio del litro de nafta en la Argentina pasó a costar u$s1,295, según datos del portal Global Petrol Prices actualizados al 9 de marzo.

Con ese valor, el país subió al séptimo lugar del ranking internacional de precios medidos en dólares, cuando antes del ajuste se ubicaba en el noveno puesto, compartiendo ahora la posición con Cuba.

El precio final no sólo depende del valor del petróleo, sino también de impuestos y tasas locales, lo que genera diferencias entre provincias y municipios, especialmente por la aplicación de cargos municipales sobre los combustibles.

En paralelo, el funcionamiento del mercado volvió a ser tema de discusión luego de que se eliminara el esquema que obligaba a las empresas a informar oficialmente los cambios de precios antes de aplicarlos en surtidores.

Un proyecto presentado en el Congreso propone que las productoras y refinadoras deban comunicar con al menos 72 horas de anticipación cualquier ajuste en nafta y gasoil, para que la información esté disponible para consumidores y operadores del sector.

El diputado Carlos Castagnetto explicó al portal Surtidores que la iniciativa busca recuperar transparencia y sostuvo que “el combustible impacta en toda la economía y en la actividad diaria de miles de estaciones de servicio. La gente tiene derecho a saber cuándo van a cambiar los precios”.

Horacio Marín, de YPF: "Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

El CEO de YPF S.A, Horacio Marín, expresó el lunes que la nafta "va aumentando muy poco, pero va aumentando" al analizar cómo impacta en Argentina el conflicto en Medio Oriente.

"Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy. Si vos creés que las cosas van a ir aumentando, cargá antes", afirmó en declaraciones al programa "Pulso financiero".

Horacio Marín, de YPF: "Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

“Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”, precisó el CEO de la compañía.

