Tokenización inmobiliaria: la nueva forma de invertir desde 50 dólares que gana terreno en el mercado

La tokenización inmobiliaria comienza a posicionarse como una de las tendencias más innovadoras dentro del mercado de inversiones. Se trata de un sistema que permite dividir el valor económico de un inmueble en pequeñas unidades digitales llamadas tokens, lo que facilita que más personas puedan participar del negocio inmobiliario con montos reducidos.

En este contexto, el corredor inmobiliario Miguel Chej Muse destacó el potencial de esta herramienta para democratizar el acceso al sector. “Este año va a ser el año de la tokenización inmobiliaria”, afirmó, al remarcar que la tecnología blockchain está empezando a integrarse con el mercado tradicional del real estate.

Según explicó, la lógica detrás del sistema consiste en fraccionar la inversión de un inmueble en pequeñas participaciones digitales. “Cómo acceder al ladrillo a través de un token”, sintetizó Chej Muse al describir el concepto central de esta modalidad.

Cómo funciona la tokenización inmobiliaria

El mecanismo está vinculado a tecnologías utilizadas en criptomonedas, aunque con una diferencia clave: en este caso los tokens están asociados a activos reales. “Está muy vinculado al blockchain y a las criptomonedas, que son activos digitales, pero que no están respaldados por un activo real como un inmueble”, señaló el especialista.

En la tokenización inmobiliaria, en cambio, los inversores adquieren derechos económicos vinculados a una propiedad o a un proyecto. “Es una herramienta que permite tokenizar derechos económicos y no derechos de copropiedad”, aclaró.

Esto significa que una persona puede participar en el rendimiento económico de un inmueble —por ejemplo, el alquiler o la valorización del proyecto— sin convertirse necesariamente en copropietario formal del bien.

Uno de los principales atractivos del sistema es el bajo monto de ingreso. “Hay proyectos que cuestan más de 50 dólares, en verdad. O sea, que es mínimo mínimo”, explicó Chej Muse. Esta característica abre la puerta a nuevos inversores que antes no podían participar del mercado inmobiliario.

Para el especialista, esta dinámica podría generar efectos positivos en el sector. “Si la gente se anima, va a haber mucha más gente entrando con menos dinero, genera diversificación en el riesgo de los proyectos y va a estabilizar un poco la economía”, sostuvo.

Impacto en el mercado inmobiliario

Además de ampliar el acceso a la inversión, la tokenización también podría impulsar la actividad del sector. Al permitir que miles de pequeños inversores participen en un mismo proyecto, se facilita el financiamiento de desarrollos inmobiliarios. “El principal beneficio es que va a generar más operaciones, va a generar más construcción. Esto tiene impacto en la economía real”, explicó el corredor.

Chej Muse también destacó que la tecnología blockchain aporta transparencia al sistema. “Da trazabilidad porque tiene seguimiento desde las inversiones y da seguridad”, afirmó.

De todos modos, advirtió que aún quedan desafíos regulatorios y fiscales por resolver. “Va a faltar regulación respecto a la parte fiscal y a algunos temas jurídicos”, indicó.

A pesar de estos puntos pendientes, el especialista remarcó que el interés del público viene creciendo en los últimos meses. “Es un tema que está llamando mucho la atención y nuestro deber es acercar a la gente”, concluyó.

