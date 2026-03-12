Eduardo Reina: “A la Argentina le faltan unos años para estar exportando energía a diestra y siniestra”

La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a los mercados internacionales y genera preocupación en Europa por el impacto que podría tener sobre la energía, la economía y la estabilidad política. En este contexto, el analista Eduardo Reina advirtió que el escenario global sigue siendo extremadamente incierto.

“La verdad que está complicado el tema”, afirmó al analizar la evolución de la crisis y el rol que podrían jugar las principales potencias en los próximos movimientos militares.

Según explicó, existen múltiples versiones sobre la capacidad real de Irán y sobre el grado de involucramiento que podría asumir Estados Unidos en el conflicto. “Acá hay dos versiones: que Irán tenga cosas ocultas que nadie sabe, cosa que todo el mundo descree que pueda suceder”, señaló.

Al mismo tiempo, indicó que Israel también enfrenta incertidumbre política respecto del respaldo estadounidense. “Israel también tiene mucho temor de que Donald Trump le diga ‘hasta acá llegué, seguí vos porque mi país no me lo permite”, explicó.

Europa teme una crisis económica y energética

Mientras la tensión continúa escalando, en Europa crece el temor a las consecuencias económicas de una guerra prolongada. De acuerdo con Reina, varios gobiernos ya comenzaron a tomar medidas preventivas frente a posibles interrupciones energéticas o fallas en los sistemas financieros. “Europa está temblando, tiene muchísimo miedo de enfrentar lo que venga”, advirtió.

Entre las señales de alerta, mencionó recomendaciones oficiales que reflejan la preocupación por posibles cortes de energía o fallas en sistemas digitales. “Están recomendando que la gente tenga por lo menos 100 euros en efectivo en la casa por miedo a apagones que frenen los medios de pago”, detalló.

A esto se suma la falta de consenso político dentro del propio bloque europeo. “Europa no se pone de acuerdo: no sabemos si va a defenderse, cubrirse o apoyar a Estados Unidos”, sostuvo.

El analista explicó que el mayor temor está relacionado con el suministro energético, ya que gran parte de los recursos provienen de regiones que hoy atraviesan tensiones geopolíticas. “Los suministros vienen de Rusia y de países complicados para Europa, por eso están muy temerosos”, indicó.

¿Puede Argentina aprovechar el escenario energético?

Ante este panorama, algunos especialistas plantean que la crisis internacional podría abrir oportunidades para países productores de energía como Argentina. Sin embargo, Reina fue cauteloso sobre esa posibilidad. “A la Argentina le faltan unos años para estar exportando energía a diestra y siniestra”, afirmó.

El analista explicó que, aunque el potencial energético del país es significativo, todavía existen limitaciones estructurales. “Lo de Vaca Muerta todavía no está terminado y el gas todavía no está listo para que seamos una potencia energética”, señaló.

Además, destacó problemas de infraestructura y transporte que todavía dificultan el desarrollo pleno del sector. “Tenemos carencias en el transporte desde Vaca Muerta y hay nuevos lugares de explotación que todavía están muy vírgenes”, explicó.

Reina también advirtió que la economía argentina podría verse afectada indirectamente por el conflicto internacional. “Estamos montados sobre préstamos externos y las tasas de interés nos golpean”, concluyó.

