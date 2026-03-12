Productores de yerba advierten que la guerra en Medio Oriente afectó las exportaciones

El conflicto en Medio Oriente comenzó a generar preocupación dentro de la industria yerbatera argentina, uno de los sectores clave de las economías regionales del noreste del país. Aunque los embarques se reactivaron en los últimos días, productores advierten que la incertidumbre internacional podría complicar aún más una actividad que ya atraviesa una fuerte crisis de precios.

Cristian Klinbeil, productor yerbatero, explicó que el impacto inicial se sintió en el comercio exterior. “Empezó con un freno a la exportación, claramente la exportación de yerba mate, el principal destino son los países de Medio Oriente, Siria y Líbano”, señaló.

Sin embargo, el productor indicó que en los últimos días algunos embarques comenzaron a reanudarse, aunque el panorama sigue siendo incierto. “Esta semana se volvió a activar los embarques, según dicen los exportadores, pero hay una cautela muy grande porque no se sabe cómo va a terminar todo esto”, explicó.

Aumento de costos y precios en caída

Más allá del impacto comercial, los productores también enfrentan un aumento en los costos logísticos. “Claramente lo que está empezando a afectar son los aumentos del costo de los fletes marítimos”, afirmó Klinbeil.

El problema se vuelve más complejo porque coincide con un momento crítico del calendario productivo. En pocos días comenzará la zafra gruesa de la yerba mate, el período más importante de cosecha del año. “Estamos a días de empezar la zafra gruesa de cosecha de yerba mate y ahí tendremos que ver cómo se van a acomodar los precios”, advirtió.

El productor aseguró que el sector ya atraviesa una situación económica delicada. “Ya estamos con precios realmente muy malos y si tenemos una merma todavía al precio o más complicaciones con la forma de pago, eso va a complicar aún más la situación”, sostuvo.

Klinbeil remarcó que el impacto se siente en toda la economía regional de Misiones. “Dependemos fuertemente de economías regionales como la yerba mate, el té y otras producciones”, explicó.

Migración laboral hacia Brasil

La crisis del sector también está generando cambios en el mercado laboral rural. Según Klinbeil, cada vez más trabajadores abandonan la actividad yerbatera para buscar empleo en países vecinos. “Lo que el año pasado se vio es una fuerte migración de mano de obra de Misiones a Brasil”, señaló.

El productor explicó que el fenómeno se aceleró de forma notable en el último año. “Se quintuplicó la cantidad de argentinos yéndose a trabajar a Brasil en comparación con años anteriores”, afirmó.

Antes, muchos trabajadores viajaban temporalmente para tareas agrícolas y luego regresaban durante la cosecha de yerba mate. Pero esa dinámica está cambiando. “Ahora se están yendo y se están instalando todo el año a trabajar y vivir en Brasil”, aseguró.

Incluso, en algunos casos, los trabajadores regresan a Argentina únicamente para buscar a sus familias y mudarse definitivamente. “Hay muchos casos que vuelven, buscan a su familia y se vuelven a ir a Brasil”, explicó.

Klinbeil advirtió que esta salida laboral en el país vecino está evitando una crisis social mayor en la provincia. “Creo que hoy estaríamos en un estallido social si esa gente no conseguía trabajo del otro lado del río Uruguay”, concluyó.

