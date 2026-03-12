La inflación de febrero rondaría el 2,9% en GBA y la carne sigue siendo el principal factor de presión

En diálogo con Canal E, el economista Camilo Tiscornia explicó que su consultora proyectó un índice de 2,9% para la región del Gran Buenos Aires, en línea con el dato registrado en enero, aunque con cambios en los factores que impulsaron los precios. “Nosotros en la consultora relevamos 2,9 para lo que sería la región GBA dentro de lo que publica el INDEC”, afirmó el especialista.

El dato mostraría estabilidad en el nivel general de inflación, aunque con variaciones en la composición del índice. “Sería el mismo dato que el del mes de enero, pero con un cambio en la composición de los factores que lo impulsan”, explicó.

Tiscornia señaló que algunos rubros estacionales comenzaron a perder peso en el índice. “En febrero se calmó bastante la parte que tiene que ver con el turismo, que en enero siempre tiene un pico por las vacaciones”, indicó.

El precio de la carne, clave en la inflación

Entre los factores que más presionaron sobre el índice de precios en los últimos meses, el economista destacó el impacto del precio de la carne. “La carne explica mucho de la inflación de los últimos cuatro o cinco meses”, sostuvo.

Según explicó, este aumento tiene un peso particular dentro de las estadísticas oficiales porque forma parte de la inflación núcleo, uno de los indicadores más observados por los analistas. “La carne forma parte de lo que se llama la inflación núcleo, que es la que marca la tendencia de fondo de la inflación”, detalló.

Tiscornia señaló que el aumento del precio de la carne se mantiene desde el último trimestre del año pasado. “Desde octubre la carne viene subiendo a un buen ritmo y tiene una incidencia muy fuerte en el índice”, afirmó.

Sin embargo, anticipó que los primeros datos de marzo muestran una posible moderación en ese rubro. “Por lo que hemos visto en marzo, la carne se está calmando bastante, lo cual me parece un dato positivo”, señaló.

Qué puede pasar con la inflación en los próximos meses

Respecto a las perspectivas inflacionarias, Tiscornia explicó que los primeros relevamientos de marzo muestran una leve desaceleración. “Hoy estamos viendo que la inflación está un poco por debajo de ese 2,9 que cerró febrero, más cerca de 2,8”, indicó.

No obstante, el economista advirtió que la baja más significativa podría verse recién en los próximos meses. “Hay que esperar a abril para que haya una baja un poco más importante de la inflación”, sostuvo.

En paralelo, explicó que el contexto internacional también podría influir en la dinámica de los precios, especialmente a través del costo de la energía. “El impacto va a depender mucho de cuánto dure el conflicto internacional y cómo evolucione el precio del petróleo”, explicó.

A pesar de estas variables externas, el economista consideró que las políticas macroeconómicas actuales podrían contribuir a mantener la tendencia descendente de la inflación. “El gobierno viene manejando una política monetaria y fiscal bastante prudente que debería ayudar a que la inflación siga bajando”, concluyó.

