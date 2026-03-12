En un contexto de tensión económica y cambios en la opinión pública, el analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el humor social en Argentina, la evolución de la imagen del Gobierno y el escenario político frente a una oposición que todavía no logra capitalizar el descontento.

Eduardo Ibarra explicó que el análisis del clima social se basa tanto en estudios de opinión pública como en las decisiones que toma el Gobierno. “En relación al humor político y social, los consultores políticos tomamos como herramientas fundamentalmente los estudios de opinión pública, pero también las decisiones políticas que está tomando el Gobierno”, señaló.

Cuáles son los temas que inquietan a la sociedad

Según desarrolló, desde fines de febrero comenzaron a observarse señales de mayor inquietud en la sociedad, especialmente vinculadas a la situación económica: “A fines de febrero y principios de marzo comenzó a crecer un malestar que estaba latente en relación a la crisis económica, a la suba del desempleo y al cierre de empresas, como así también la suspensión del personal”.

Este cambio se refleja en las prioridades de los ciudadanos al momento de identificar los principales problemas del país. “Entre los temas que más le interesan a los ciudadanos argentinos fue desplazada la inseguridad que estaba en el tope por la preocupación por la economía, la preocupación por el empleo y la preocupación por la inflación”, sostuvo Ibarra.

En ese contexto, afirmó que algunos episodios políticos también pueden amplificar el malestar existente en la sociedad: “El episodio del viaje de Adorni suma al malestar latente y al malestar general”.

Problemas en la imagen del presidente Javier Milei

El entrevistado también se refirió a los indicadores de imagen del Gobierno y aseguró que las últimas mediciones muestran un deterioro significativo. “A principios de marzo ya la podemos ubicar en un piso, yo te diría histórico, desde que inició su gestión en diciembre de 2023”, afirmó.

En base a los datos que maneja su consultora, la imagen positiva del presidente Javier Milei se ubica en niveles bajos: “Con un 40% de imagen positiva, pero con un 56% de imagen negativa”.