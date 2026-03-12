El economista, Martín Simonetta, en comunicación con Canal E, analizó el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el impacto geopolítico de la guerra y sus posibles consecuencias sobre la economía global.

Martín Simonetta planteó una comparación histórica para dimensionar los riesgos del escenario actual. “Creo que es importante esperar que Irán no sea un nuevo Vietnam de Estados Unidos”, afirmó.

Comparaciones históricas

Asimismo, recordó que en la historia reciente algunos conflictos comenzaron con expectativas de rápida resolución pero terminaron extendiéndose durante años: “Recordemos qué pasó en Vietnam y estamos tomando esto todo entre comillas y exagerando un poco, pero se tomó Vietnam como una guerra muy fácil y finalmente no se pudo obtener el resultado esperado”.

Para Simonetta, uno de los principales efectos del conflicto es la incertidumbre que genera en los mercados financieros y energéticos. “La incertidumbre se alarga”, sostuvo.

Según indicó, el gobierno estadounidense intenta transmitir tranquilidad, aunque la evolución del conflicto genera nuevas dudas: “Trump pretende dar tranquilidad diciendo que ya está todo definido, sin embargo, aparecen nuevas luces amarillas y luces rojas en distintos ámbitos”.

Decrece la imagen positiva de Donald Trump

En ese contexto, el entrevistado destacó que el escenario geopolítico también está teniendo impacto político en Estados Unidos. “Las encuestas previas, la imagen negativa es fuertemente superior a la positiva”, afirmó al referirse a la situación política del presidente estadounidense, Donald Trump.

Uno de los puntos centrales fue el efecto del aumento del precio del petróleo, que suele intensificarse en contextos de conflicto en Medio Oriente: “El incremento del precio del petróleo sobre los precios a nivel mundial y en Estados Unidos específicamente está afectando el traslado a precios del aumento del precio del petróleo a la imagen de Trump”.