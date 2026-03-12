Actualidad de la rueda bursátil: “Ayer fue un día muy positivo en el mercado local y hoy hay una lógica toma de ganancias”

Un especialista del mercado financiero, en diálogo con Canal E, explicó que el mercado atraviesa una etapa de corrección luego de las fuertes subas registradas en las ruedas anteriores.

“Hoy tenemos una apertura con toma de ganancias. Ayer fue un día muy positivo en el mercado local y hoy hay una lógica toma de ganancias, al menos por ahora”, señaló el especialista al analizar el comportamiento de la plaza bursátil.

YPF sería una de las empresas mejor valuadas en el mercado de acciones

Según desarrolló, una de las compañías que más se destacó en la rueda previa fue YPF, impulsada por expectativas sobre posibles cambios en su estructura accionaria: “La acción que ayer más se destacó, creo que fue YPF, porque hablan de un split futuro y tenía cierto retraso con respecto al resto. Sumado a que el petróleo no había bajado tanto, esas variables hicieron que la acción volviera a valores más interesantes”.

El especialista también se refirió al mecanismo de “split” accionario, una herramienta que las empresas utilizan para hacer más accesible el precio de sus papeles en el mercado. “Yo solo lo leí, no tengo más información que eso”, aclaró.

Se estima un aumento de las inversiones en YPF

Luego detalló el objetivo de esta práctica en el mercado de capitales: “Probablemente haya más inversiones o intentos de mayor inversión en YPF. Hoy el precio de 56.000 es elevado, entonces si hacen un 1 a 10, le sacan un cero y multiplican la cantidad de acciones, quizás sea más atractivo para los inversores”.

El escenario internacional, particularmente las tensiones en Medio Oriente, también influye en las expectativas del mercado. Para el entrevistado, el conflicto explica parte del movimiento reciente en los precios de la energía. “El mercado está atento. La suba del petróleo y de empresas como Metrogas hace pensar que, ante una eventual falta de energía, estas compañías podrían tener mayor rentabilidad en el futuro”, sostuvo.

A pesar de la incertidumbre global, consideró que la posición de Argentina podría resultar relativamente favorable dentro de ese contexto: “A mí no me gusta la guerra, ojalá que no haya más conflictos en el mundo, pero la posición de Argentina como exportador de petróleo y con menor dependencia energética puede resultar favorable”, concluyó.