Créditos hipotecarios en dólares: cómo funcionan y quiénes pueden acceder

El mercado inmobiliario vuelve a mostrar señales de movimiento a partir del lanzamiento de créditos hipotecarios en dólares por parte de algunos bancos. La iniciativa busca ampliar las opciones de financiamiento para la compra de viviendas y podría generar un nuevo impulso en el sector.

En diálogo con Canal E, la corredora inmobiliaria Mariela López Dulce explicó que la aparición de nuevas líneas de crédito representa una señal positiva para el mercado. “Es una buena noticia porque empieza a moverse el mercado y aparecen nuevas opciones para la gente”, señaló.

Cómo funcionan los nuevos créditos en dólares

Según detalló la especialista, una de las propuestas recientes corresponde al Banco Macro y está orientada principalmente a clientes de altos ingresos. El crédito permite financiar hasta el 50% del valor del inmueble, con un monto máximo cercano a los 500.000 dólares y un plazo aproximado de 60 meses.

“Está apuntado a un público con mayor capacidad de ingresos y está pensado tanto para primera vivienda como para inversión”, explicó López Dulce. La especialista indicó además que el sistema todavía se encuentra en una etapa de implementación. “Los créditos ya fueron lanzados, pero todavía se están terminando de definir algunos criterios y pronto se podrán hacer simulaciones”, agregó.

El impacto de los créditos en el mercado inmobiliario

Para el sector inmobiliario, la disponibilidad de crédito es uno de los factores más importantes para impulsar la compra de propiedades. López Dulce recordó que durante el comienzo de 2025 hubo un fuerte crecimiento de las operaciones con financiamiento hipotecario.

“A principios del año pasado hubo muchas operaciones con crédito hipotecario, pero en el segundo semestre subieron las tasas y las condiciones dejaron de ser tan favorables”, explicó. La expectativa del sector es que nuevas líneas de crédito permitan reactivar la demanda, especialmente para la compra de viviendas usadas.

La diferencia entre pagar alquiler o una cuota hipotecaria

Según la corredora, muchas personas que hoy alquilan podrían considerar la posibilidad de acceder a un crédito si las cuotas resultan similares al costo de un alquiler.

“Cuando existe la posibilidad de pagar una cuota de crédito similar a la de un alquiler, conviene evaluar el crédito porque es una forma de capitalizarse”, afirmó. En ese sentido, remarcó que adquirir una propiedad sigue siendo una meta importante para muchas familias en Argentina.

El rol de los créditos privados y las constructoras

Además del financiamiento bancario, López Dulce explicó que muchas constructoras privadas ofrecen sistemas de financiación similares para facilitar la compra de unidades.

“Las constructoras muchas veces ofrecemos créditos privados con adelanto y cuotas en dólares o ajustadas al índice de la construcción”, indicó. Este tipo de esquemas permite a los desarrolladores financiar nuevos proyectos y a los compradores acceder a una propiedad con menor desembolso inicial.

Qué tener en cuenta antes de comprar en pozo

La especialista también se refirió a las operaciones de compra “en pozo”, es decir, en edificios aún en construcción. En estos casos, recomendó analizar cuidadosamente la trayectoria de la empresa desarrolladora y las características del proyecto.

“Hay que evaluar varias variables: quién es la constructora, cuántos edificios ya construyó, la seguridad del proyecto y la ubicación”, explicó. Además, aclaró que los créditos hipotecarios tradicionales generalmente solo se aplican a propiedades ya escrituradas.

“Cuando se usa crédito bancario, normalmente no se puede comprar en pozo porque se requiere primera escritura”, concluyó.