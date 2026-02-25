Mercado inmobiliario 2026: “Si los créditos reactivan, los precios van a subir”

En diálogo con Canal E, Mariela López Dulce, especialista en mercado inmobiliario, aseguró que el repunte del sector en 2026 dependerá casi exclusivamente de que vuelvan créditos “amistosos” para la clase media.

Para López Dulce, la clave está en las decisiones financieras que adopten los bancos y en el poder adquisitivo de la población. “Sí, hay muchas expectativas. Esperemos que se den y que algunos lineamientos del Gobierno nos ayuden a poder mejorar”, sostuvo. Y agregó un punto central para el sector: “Sobre todo que la gente tenga dinero como para poder comprar propiedades, tanto usadas como nuevas”.

Créditos hipotecarios: del boom al freno

Durante el inicio de 2025, el mercado mostró señales de recuperación impulsadas por líneas hipotecarias competitivas. “A principios del 2025 hubo muchos créditos bancarios, los lineamientos eran buenos y mucha gente salió a buscar créditos”, explicó.

El atractivo era claro: “Muchas veces era mejor alcanzar un crédito y pagar una cuota de algo propio que salir a alquilar, ya que estaba muy parejo el alquiler con las cuotas”, remarcó.

Sin embargo, el escenario cambió hacia fin de año. “Se hicieron unas políticas económicas diferentes donde los bancos cambiaron esos lineamientos de los créditos”, señaló. El resultado fue inmediato: “La tasa era más alta, prestaban menos dinero, todo eso causó que la gente no acceda”.

Según la especialista, esa modificación en las condiciones generó un freno en la compraventa de propiedades. “Ahí se frenó mucho el mercado”, afirmó con contundencia.

De cara a 2026, el sector inmobiliario espera una reversión. “Ahora estamos tratando de que los bancos vuelvan a poner en carpeta el tema, que vuelvan a sacar líneas de crédito que sean amistosos para el general de la población”, enfatizó.

Precios estancados y barrios más buscados

La falta de financiamiento impactó también en los valores. “Como los créditos no son muy favorables, la gente no sale a comprar y eso causa que el mercado esté un poquito frenado”, explicó López Dulce.

Hoy, los precios se mantienen estables, lo que representa una oportunidad para quienes cuentan con liquidez. Pero la ecuación podría cambiar rápidamente. “Si los créditos reactivan el mercado, los precios que van a encontrar son precios que están estancados. En la medida en que haya más gente buscando propiedades, los precios van a subir”, anticipó.

En cuanto a las zonas más demandadas, el interés se concentra en áreas consolidadas y de alto poder adquisitivo. “Generalmente los barrios ABC1, los que tienen buenos vías de transporte, buenos servicios y seguridad, todo lo que es Corredor Norte y Libertador, tanto en capital como en provincia, son zonas bastante concurridas”, detalló.

No obstante, aclaró que en esos sectores predominan compradores con respaldo propio. “La gente que accede a esas propiedades no necesita crédito”, indicó. El verdadero desafío está en la clase media. “Los que necesitan crédito son los más justos o los que no tienen posibilidad de ahorro por naturaleza. Entonces necesitan que el banco ayude”, concluyó.

