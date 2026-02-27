Mercado inmobiliario: caen las escrituras y se reconfiguran los alquileres

En diálogo con Canal E, Alejandro Braña, corredor inmobiliario, analizó la baja en las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires y explicó cómo la oferta récord de alquileres está presionando los precios a la baja.

Según explicó, hasta octubre del año pasado el sector acumulaba 43 meses consecutivos de mejora interanual, pero esa tendencia se quebró en noviembre. “A partir de noviembre empezó a caer, fue el primer mes que interrumpió esos 43”, señaló. Desde entonces, se registraron tres meses seguidos en baja: -8,8% en noviembre, -0,3% en diciembre y -6,1% en enero.

Braña recordó que las escrituras reflejan operaciones iniciadas 60 o 90 días antes, por lo que el freno real comenzó meses atrás: “El problema empezó, para nosotros empezó en la realidad en agosto, el freno”, vinculándolo con la caída en la otorgación de créditos hipotecarios.

Créditos hipotecarios y estacionalidad

El impacto también se ve en los préstamos. De un pico de 1.500 operaciones con crédito en octubre en la Ciudad de Buenos Aires, hoy el número ronda las 765, con una caída interanual del 23,5%.

En cuanto al desplome mensual del 55% frente a diciembre, Braña aclaró que existe un factor estacional: “Diciembre es el mejor mes y enero y febrero son los más flojos”, aunque insistió en que la tendencia general es descendente.

Alquileres: más oferta y baja de precios

El análisis también se extendió al mercado locativo, donde el escenario cambió drásticamente respecto de 2023. Braña explicó que la anterior Ley de Alquileres generó una distorsión fuerte: “La ley de alquileres infló los valores en aquel momento”, debido a contratos con actualizaciones anuales en un contexto de inflación superior al 200%.

Como ejemplo, mencionó que en octubre o noviembre de 2023 un dos ambientes en Caballito costaba entre 450.000 y 500.000 pesos.

Hoy, por apenas 100.000 o 150.000 pesos más, se consiguen unidades similares, muy por debajo de la inflación acumulada.

La clave es la oferta: “Teníamos 500 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires en alquiler cuando hoy tenemos 15 mil”, remarcó. Esa expansión modificó completamente la dinámica de precios.

Incluso en barrios premium se observan ajustes a la baja. “Un Dos Ambientes en Las Cañitas estaba pagando 950 mil pesos y ahora se puso un alquiler de 700”, ejemplificó.

Según el corredor, el mercado pasó de un escenario con escasa competencia y valores inflados por expectativa inflacionaria, a otro con fuerte competencia entre propietarios. “Yo competía con 400 departamentos como máximo y ahora compito con 15 mil”, resumió.

