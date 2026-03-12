En qué consiste el proyecto de movilidad que se busca implementar en el área metropolitana de Uruguay

El economista uruguayo, Juan Sánchez, en contacto con Canal E, se refirió al proyecto de movilidad para el área metropolitana de Uruguay que podría financiarse con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

Juan Sánchez sostuvo que el gobierno uruguayo descartó propuestas privadas que planteaban alternativas más innovadoras para el sistema de transporte. “Yo te había manifestado distintas opciones que se habían presentado como iniciativa privada, que eran, digamos, bueno, desde el aerocarril de alta frecuencia, como hay en Austria, en México y en otros países, trenes tranvía, que presentó un consorcio internacional”, afirmó.

El enfoque polémico del gobierno uruguayo

Sin embargo, según desarrolló, se optó por un enfoque diferente: “El gobierno, en este caso, tomó, en lugar de tomar las iniciativas privadas, hizo algo que para mí es un poco poner la carreta por delante de los bueyes”.

Sánchez cuestionó que se haya priorizado un estudio académico en lugar de proyectos desarrollados por consorcios de empresas. “Tomó un estudio de un think tank, vamos a decirlo así, que es, digamos, relacionado con el gobierno”, explicó.

La utilización de buses sería la opción elegida

Uno de los puntos más controvertidos es la decisión de apostar a un sistema basado principalmente en buses: “Se ha optado por una opción de puro bus”.

El entrevistado comparó esa propuesta con modelos aplicados en otras ciudades. “Es un poco, creo que lo habíamos hablado en su momento, es la opción que adoptó Macri en algunas avenidas”, dijo.

Luego, manifestó que los sistemas ferroviarios o tranviarios generan una mejor integración urbana que los corredores exclusivos de buses: “Con un tranvía, un tren, no es lo mismo que un bus en el medio de la ciudad”.